ОСК отказалась от аренды помещений в петербургском БЦ «Сенатор»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, передана в доверительное управление ВТБ указом президента Владимира Путина во второй половине 2023 года) отказалась от аренды офисов в бизнес-центре «Сенатор». Контракт расторгнут, пишет издание «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отказ от аренды помещений в здании на Васильевском острове подтвердил источник на одном из предприятий корпорации, а также менеджер в сфере управления коммерческой недвижимостью. Решение расторгнуть договоры аренды позволит ОСК сэкономить порядка 100 млн рублей в год.

Судостроительная корпорация занимала в «Сенаторе» около 10 тыс. кв. метров с 2020 года. В офисе работали сотрудники, отвечающие за военное и гражданское судостроение, техническое развитие, IT-сферу и материальное обеспечение. Там же размещалась и часть кадрового и финансово-экономического блока компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что атомный ледокол «Сталинград» заложат на Балтийском заводе (входит в ОСК) в ноябре 2025 года.

Татьяна Титаева