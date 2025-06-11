Суд вынес приговор обвиняемой в терроризме в Курской области наемнице из Дании

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1,7 млн руб. гражданку Дании Аннабель Йоргенсен. 28-летнюю наемницу признали виновной в наемничестве, контрабанде и незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном пересечении границы России, а также в террористическом акте (ч. 3 ст. 359, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 226.1, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в СКР.

Следствие установило, что Аннабель Йоргенсен участвовала в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), за что получала денежное вознаграждение. В октябре 2024 года она с оружием пересекла границу России и вошла в Курскую область.

20 января Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал гражданку Дании. По данным «Ъ», фигурантка уже вернулась в родную страну. Прокуратура требовала для подсудимой 30 лет заключения со штрафом в 2,5 млн руб., а назначенный ей адвокат Игорь Дюкин из адвокатской конторы «Барристер», просил ее оправдать.

Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск. В ходе следствия были допрошены свидетели, проведены опознания и собраны доказательства, подтверждающие ее вину.

На прошлой неделе гранатометчик ВСУ получил 16 лет лишения свободы за обстрел села в Курской области.

Анна Швечикова