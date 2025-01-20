Обвиняемую в терроризме в Курской области наемницу из Дании заочно арестовали

Хамовнический районный суд Москвы для международного розыска заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемую в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и терроризме (ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) в Курской области. Об этом «Ъ» рассказал ее адвокат Игорь Дюкин из адвокатской коллегии «Барристер».

Господин Дюкин намерен обжаловать принятое решение, поскольку его подзащитную якобы не уведомляли о предъявленном обвинении через компетентные органы. По данным «Ъ», фигурантка уже вернулась в Данию.

О том, что Аннабель Йоргенсен участвовала в нападении на Курскую область, стало известно из показаний другого наемника — пулеметчика из Великобритании Джеймса Андерсона, захваченного в плен. Он обвиняется по тем же статьям УК РФ. По сведениям «Ъ», фигурант рассказал, что вместе с ним помимо датчанки воевали наемники из Франции, США и других стран. По сообщению СКР, расследование дела британца уже завершено и скоро будет передано в суд.

В декабре Следственный комитет установил, что Аннабель Йоргенсен была солдатом датской обороны, служила в Ираке. По версии следствия, она якобы приехала на Украину через Польшу в начале 2024 года. Попав «в пункт постоянной дислокации одного из наемнических формирований», связанного с украинской националистической партией «Правый сектор» (признана террористической организацией и запрещена в России), она прошла боевую подготовку и вступила в седьмой отдельный штурмовой батальон «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. «Не позднее 15 ноября» Аннабель Йоргенсен приехала в Курскую область, куда украинские формирования вторглись в начале августа.

Следствие констатирует, что действия датчанки привели к наступлению тяжких последствий, а именно к нападению на населенные пункты Суджанского района, обстрелам жилых домов и социальной инфраструктуры, административных зданий, мест дислокации военных и правоохранителей. По данным следствия, за службу она получала «не менее $1 тыс.» ежемесячно и в совокупности заработала как минимум $6 тыс. Кроме того, ей полагались премии за убитых и военную технику, которую удалось уничтожить.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».