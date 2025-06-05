Гранатометчик ВСУ получил реальный срок за обстрел села в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал гранатометчика ВСУ Сергея Стокоза виновным в совершении теракта в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы ) и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Суд установил, что 18 сентября 2024 года Сергей Стокоз, служивший в 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ, незаконно проник на территорию России, имея при себе автомат АКС-74У и гранаты Ф-1. Он оборудовал огневую позицию в районе села Погребки Суджанского района Курской области и открыл огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению. Стокоз был взят в плен в результате боевых действий 1 ноября и передан следственным органам.

На этой неделе суд признал стрелка роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Александра Цвилия виновным в совершении теракта в Курской области. Его также приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ульяна Ларионова