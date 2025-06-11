Президент Сербии посетил Украину

Сербский президент Александр Вучич посетил Украину — впервые со времени начала там боевых действий в 2022 году. Глава Сербии, которую Россия считает своим стратегическим партнером на Балканах, принял участие в саммите Украина—Юго-Восточная Европа в Одессе. Визит сербского президента состоялся спустя всего несколько дней после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, продолжаются поставки сербских боеприпасов Украине. С учетом этого руководство Сербии постаралось заблаговременно сгладить возможную негативную реакцию Москвы на нынешний визит Александра Вучича. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters

«Президент Сербии посетит Украину в среду, 11 июня, где примет участие в саммите Украина—Юго-Восточная Европа»,— кратко сообщила утром того же дня администрация Александра Вучича. Хотя зарубежные поездки сербского президента обычно анонсируются заранее, на сей раз это было сделано только в день визита. Объяснением этому может служить то, что со времени начала вооруженного конфликта на Украине в феврале 2022 года президент Сербии, которая декларирует партнерские отношения с Москвой и отказывается вводить против РФ санкции, посещает Украину впервые. И именно на этом факте, а не на саммите в Одессе, сделало акцент большинство мировых СМИ.

Более того, сербский президент отправился на Украину спустя всего несколько дней после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, он продолжает поставки боеприпасов Киеву, причем речь идет о сотне тысяч снарядов и миллионе патронов.

Подобную практику СВР назвала «выстрелом в спину России». В ответ Александр Вучич пообещал заблокировать любую сделку в случае подозрения, что оружие попадет в зону боевых действий на Украине, хотя и объявил, что Сербия продолжит продажу боеприпасов за рубеж.

После сообщения президентской администрации о поездке Александра Вучича на Украину провластные сербские СМИ постарались минимизировать значение его визита, напомнив, что нынешний саммит Украина—Юго-Восточная Европа — уже четвертый по счету и что в предыдущих президент Сербии тоже участвовал, а с украинским коллегой Владимиром Зеленским он не раз встречался и на других международных форумах. Глава же сербского МИДа Марко Джурич объяснил в интервью телевидению Prva: «Все эти шаги предпринимаются в рамках усилий по улучшению положения Сербии в глазах европейской политической общественности, Европы в целом, чтобы открыть Сербии новые двери, обеспечить приток новых инвестиций и сделать ее интерес более узнаваемым и уважаемым».

Кроме того, в Белграде постарались заблаговременно сгладить возможную негативную реакцию Москвы на визит Александра Вучича на Украину. На состоявшемся накануне в посольстве РФ в Белграде приеме по случаю Дня России было отмечено, как поведали “Ъ” его участники, невиданное представительство высшего руководства Сербии: пришли премьер Джуро Мацут, спикер парламента Ана Брнабич, главы МИДа и МВД Марко Джурич и Ивица Дачич, патриарх Сербский Порфирий, десяток других министров и высокопоставленных чиновников.

Геннадий Сысоев