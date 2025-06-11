Минэнерго сообщило о разногласиях по дивидендам «РусГидро»

Правительственная директива о выплате дивидендов ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) пока не согласована с Минфином из-за имеющихся разногласий. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«По дивидендам продолжаем диалог с Минфином... Директива есть, но с разногласиями»,— заявил Грабчак журналистам (цитата по «РИА Новости»). Согласно материалам проекта решения, акционеры энергокомпании могут принять решение либо о полном отказе от выплат за 2024 год, либо об утверждении дивидендов в размере 0,076 руб. на одну акцию.

Министр добавил, что финоздоровление «РусГидро» «частично» началось. Отвечая на вопрос о передаче сетей «РусГидро» на Дальнем Востоке «Россетям», он назвал это одним из элементов разгрузки компании.

Как выяснил в марте «Ъ», правительство обсуждает продление субсидий для потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России еще на семь лет, до 2035 года. С этой идеей выступил вице-премьер Юрий Трутнев: он рассчитывает, что эта мера должна помочь стабилизировать финансовое положение «РусГидро».

За последние пять лет цены на уголь для ТЭС на Дальнем Востоке выросли на 91%, из-за чего Дальневосточная генерирующая компания (входит в «РусГидро») накопила убытки в размере 59,6 млрд руб. По данным «Ъ», дальневосточные ТЭС «РусГидро» могут вернуть 22,5 млрд руб. убытков за счет повышенных платежей за мощность, а не 17,1 млрд руб., как планировалось ранее.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Уголь закладывают в энергоцены!».