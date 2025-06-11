«Нижегородский водоканал» надеется обновить станцию аэрации к концу 2029 года

Провести второй этап модернизации «Нижегородской станции аэрации» (НСА) планируют до конца 2029 года. Об этом журналистам сообщил руководитель АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Сивохин 11 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нижегородская станция аэрации Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Чайки летают над бассейном-отстойником Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 3 Нижегородская станция аэрации Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Чайки летают над бассейном-отстойником Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Контракт на реконструкцию НСА заключили в 2023 году с ФАУ «Роскапстрой» за 10,8 млрд руб. Затем проект потребовал корректировки, реконструкцию поделили на этапы. Стоимость первого составила 7,32 млрд руб., второй предварительно оценивали в 14,2 млрд руб.

Какова будет итоговая стоимость второго этапа, Дмитрий Сивохин прогнозировать не стал, сказав, что надо дождаться итогов госэкспертизы, которые ожидают к концу 2025 года.

К этому времени должны завершить первую очередь, готовую уже на 96-97%. Генподрядчик «Роскапстрой», к которому весной у губернатора Глеба Никитина были претензии, нарастил темпы работ. Теперь, по словам господина Сивохина, они идут в графике, пуско-наладку модернизированных очистных должны завершить летом 2026 года.

Дмитрий Сивохин добавил, что на НАС ежедневно поступает до 640 тыс. куб. м сточных вод, что по объему составляет два Мещерских озера. Всего станция насчитывает 108 объектов, 50 из них вошли в первую очередь. Кроме того, строят новые.

Советник руководителя предприятия Михаил Лихотников добавил, что после модернизации количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в Волгу, должно сократиться на 30-40%. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году прежнее руководство водоканала прогнозировало, что после всей модернизации объемы сброса загрязняющих веществ в Волгу должны сократиться втрое, а неприятные запахи — в 30. Нынешнее руководство настаивает, что неприятные запахи вдали от станции не могут исходить от НСА. Дмитрий Сивохин сказал, что полностью исключить станцию как один из источников нельзя, но доходить до Московского района, Бора или даже Верхних Печер запахи не могут.

Ирина Швецова