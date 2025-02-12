На Нижегородскую станцию аэрации запланировали 6 млрд рублей в 2026-2027 годах

Из бюджета Нижнего Новгорода 2025 года снимают почти 548 млн руб. расходов, предусмотренных на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. Об этом говорится в проекте поправок бюджета, внесенном на февральское заседание гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский водоканал Фото: Нижегородский водоканал

При этом в бюджеты 2026-2027 годов на нее закладывают около 6,02 млрд руб.: почти 2,97 млрд на 2026 год и 3,05 млрд на 2027 год. Данные изменения в муниципальном бюджете связаны с изменением расходов за счет межбюджетных трансфертов.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», «Нижегородский водоканал» до конца 2024 года должен был завершить первый этап реконструкции станции аэрации стоимостью 7,32 млрд руб.

Контракт на реконструкцию заключили в 2023 году с ФАУ «Роскапстрой» за 10,8 млрд руб. Однако затем проект потребовал корректировки, реконструкцию поделили на этапы, и теперь на второй этап требуется 14,2 млрд руб.

Ирина Швецова