Генподрядчика спустили на землю

Правительственная комиссия проверила ход реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА). Первый этап модернизации очистных сооружений Нижнего Новгорода стоит почти 12 млрд руб., однако завершение работ было в очередной раз перенесено — в этот раз на конец октября 2025 года. Губернатор Глеб Никитин предложил расторгнуть договор с федеральным подрядчиком «Роскапстрой», если в течение двух недель не произойдет ускорение. Если новые сроки будут соблюдены, то пуско-наладка модернизированных очистных завершится весной-летом 2026 года.

ФАУ «Роскапстрой» дали шанс сохранить контракт на реконструкцию Нижегородской станции аэрации

Фото: Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области рассматривает возможность расторгнуть контракт на реконструкцию станции аэрации в Нижнем Новгороде с федеральным автономным учреждением «Роскапстрой». Об этом региональные власти сообщили по итогам визита в Нижний Новгород специальной комиссии правительства РФ, в состав которой вошли представители Минстроя РФ и Минприроды РФ. Комиссия проверила ход работ первого этапа реконструкции станции аэрации, которая кроме Нижнего Новгорода обслуживает город Бор.

По итогам визита в Минстрое РФ отметили, что работы, запланированные в рамках первого этапа реконструкции НСА, выполнены на 96%. При этом генеральный подрядчик выбился из графика. По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько, исполнителю рекомендовано увеличить численность персонала, ускорить темпы работ и усилить контроль за их выполнением.

Как писал «Ъ-Приволжье», модернизация НСА началась в сентябре 2022 года, сметная стоимость работ составила 11,97 млрд руб.

По итогам модернизации станции планируется втрое уменьшить объемы сброса загрязняющих веществ в Волгу. Кроме того, с 60 до 1,8 т в год должен сократиться выброс фекальных испарений.

По решению областного правительства генподрядчиком на этот масштабный и сложный проект было назначено ФАУ «Роскапстрой». Это подведомственная Минстрою России организация была создана в 2016 году по поручению президента Владимира Путина как единый заказчик при строительстве и реконструкции объектов, проводимых за счет средств федерального бюджета.

По данным областного правительства, генеральному подрядчику, который почти на год задержал сдачу объекта, предстоит еще завершить работы по электроснабжению и автоматизации процессов. В связи с этим подписана дорожная карта с продленными сроками выполнения строительно-монтажных работ и благоустройства до 30 октября 2025 года.

«Учитывая многократные подвижки сроков и слабый темп на завершающей стадии, губернатор Глеб Никитин предложил расторгнуть договор с ФАУ "Роскапcтрой" в том в случае, если в ближайшее время не произойдет ощутимой активизации работ», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», глава региона дал федеральному генподрядчику на ускорение две недели.

Если не будет уверенности, что «Роскапстрой» справится с фронтом работ, то АО «Нижегородский водоканал», в чьем ведении находится НСА, может отказаться от сотрудничества с компаний.

Проблему в Нижнем Новгороде видят именно в слабой организации работ. «Из основного: частая смена руководства и ответственных лиц. Соответственно, идет затягивание сроков и бюрократия в принятии управленческих решений. Плюс нехватка квалифицированных кадров для решения вопросов в режиме антикризисного управления при авральном выполнении работ по нескольким важным объектам одновременно. Надо прямо сказать, что мы в понимании “Роскапстроя” не самый проваленный регион с точки зрения готовности по объекту. Поэтому они считают, что в других регионах хуже, и надо в первую очередь там разгребать и вытягивать. Мы с этим не согласны, приходится возвращать коллег на землю», — рассказал «Ъ-Приволжье» один из источников, знакомых с ситуацией.

Еще один собеседник добавил, что «Роскапстрою» необходимо уделять больше внимания субподрядчикам. «Нужно организовать энергоснабжение всех сооружений, но субподрядчик отстает. В итоге срываются все графики: если не запитать по постоянной схеме сооружение, то не проведешь его индивидуальное опробывание, а дальше не проведешь пуско-наладку, не получишь заключение о соответствии объекта проектной документации», — пояснил он.

Оперативно получить комментарии от представителей ФАУ «Роскапстрой» не удалось.

Проект по модернизации НСА, по словам собеседников, изначально выглядел как трудовой подвиг — рассчитанные на шесть лет работы хотели выполнить за два года, в итоге попробуют сделать за три.

Учитывая, что на пуско-наладочные работы потребуется еще около полугода, то обновленные очистные Нижнего Новгорода планируется запустить в эксплуатацию весной-летом 2026 года.

При этом нижегородские власти рассчитывают в июле этого года получить от Госэкспертизы положительное заключение на проектно-сметную документацию второго этапа модернизации НСА. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее заявлял, что второй этап реконструкции НСА дополняет первый, но они не обязательно должны быть реализованы вместе. По его словам, можно реализовать только первый этап, он уже улучшит экологические показатели.

Ориентировочная стоимость второго этапа реконструкции НСА — 14 млрд руб. с перспективой строительства в 2027–2028 годах. Регион планирует включить проект второй очереди НАС в федеральную программу для получения госфинансирования.

Роман Кряжев