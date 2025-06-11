Иноагента Шлосберга отправили под домашний арест

Псковский городской суд отправил зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (объявлен иноагентом) под домашний арест сроком на два месяца — до 8 августа. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворено. Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела о повторной дискредитации армии. Также политику запретили пользоваться интернетом и телефонной связью за исключением экстренных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. Он сослался на «тайну следствия». По статье о повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК) господину Шлосбергу (объявлен иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне по месту жительства Льва Шлосберга (объявлен иноагентом) прошел обыск, была изъята техника. Политика задержали и поместили в ИВС. Поводом для возбуждения дела стали высказывания политика в ходе дебатов с историком Юрием Пивоваровым (объявлен иноагентом). Зампредседателя партии, среди прочего, настаивал на скорейшем прекращении огня на Украине.

Ранее Льва Шлосберга (объявлен иноагентом) дважды штрафовали по административной статье о дискредитации армии. Оба случая произошли в 2024 году. Также в отношении политика было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Подробнее о деле — в материале «Политика выдали "Одноклассники"».

Екатерина Отрашкевич