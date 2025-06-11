Какие Юры в Голливуде

Юра Борисов сыграет русского поэта в американском фильме, сообщает Deadline. Студия А24 планирует снять романтическую драму «Деннис» о британской студентке и литераторе, которые влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов. Дата начала съемок пока неизвестна, однако критики верят, что фильм для российского актера не будет проходным. Что ждет Юру Борисова в Голливуде? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лента «Деннис» станет режиссерским дебютом актрисы Эмили Мортимер, известной по фильмам «Приключения Паддингтона 3» и «Матч поинт». Вместе со звездой «Аноры» главную роль в «Деннисе» сыграет ирландская актриса Элисон Оливер. Среди ее знаковых работ фильм «Солтберн». Сюжетная линия «Денниса» очень искренняя, уточняет кинокритик Иван Афанасьев: «Это абсолютно точно не просто авторское кино, оно отчасти биографичное, потому что Эмили Мортимер действительно была короткое время вместе с поэтом Денисом Новиковым, которого сыграет Юра Борисов, и это, очевидно, очень личная история для нее. Кстати, она не совсем дебютантка, Мортимер как минимум занималась режиссурой сериала, в котором сама снималась. В полнометражном кино, да, это для нее дебют».

За роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера Юра Борисов был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус», приз Британской академии и американскую премию Гильдии киноактеров. Недавно актер подписал контракт с агентством United Talent Agency, представляющим Джонни Деппа, Харрисона Форда и Тимоти Шаламе. Талант Борисова способен привлечь внимание зрителя даже к авторскому кино, продолжает кинокритик Иван Афанасьев: «Студия A24 специализируется, как правило, на небольшом, очень авторском, иногда экспериментальном, иногда просто каком-то очень личном для авторов кино.

Точно не стоит ждать никаких масштабов, это, скорее всего, будет тихая, спокойная драма, а не блокбастер. Возможно, он сыграет здорово и получит какие-то награды. С одной стороны, вряд ли это этапное кино, после которого все вообще в жизни меняется. С другой, про "Анору" тоже никто так не думал, но она выстрелила на весь мир. Юра ужасно органичен вообще в любом амплуа».

Еще одна роль, которую прочат Юре Борисову, это образ Ильи Суцкевера в фильме режиссера Луки Гуаданьино о создателях компании OpenAI. О такой возможности на прошлой неделе сообщал The Hollywood Reporter. На роль Сэма Альтмана, по данным источников издания, претендует Эндрю Гарфилд. Однако официально эту информацию пока не подтвердили. У российского актера большой международный потенциал, говорит главный редактор портала Zoom.Film Александр Голубчиков:

«Дебют, особенно если речь идет о режиссерской работе известной актрисы или актера, приковывает внимание публики. Учитывая, что студия A24 в принципе очень неплоха в плане пиара, конечно, будет много внимания и к самому фильму, и к актерам, которые там снимаются. Естественно, это для Юры очень хороший шанс на дальнейшие контракты за рубежом.

Есть такое ощущение, что он все-таки останется нашим парнем, не уедет в Голливуд работать исключительно в авторском кино».

Среди недавних премьер с Юрой Борисовым в российском прокате триллер «Кончится лето», фантастика «Сто лет тому вперед» и образ поэта в музыкальной картине «Пророк. История Александра Пушкина». Последняя картина заработала в российском прокате свыше 1,6 млрд руб., дважды окупив бюджет.

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Юлия Савина, Екатерина Вихарева