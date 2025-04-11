По пути в Голливуд

Юра Борисов подписал контракт с влиятельным голливудским агентством, сообщает Variety. Речь идет о United Talent Agency, с которым также работают Джонни Депп, Харрисон Форд, Тимоти Шаламе и другие актеры. Глава совета директоров агентства Пол Дэвид Вахтер также представляет интересы Арнольда Шварценеггера, Билли Айлиш, Леброна Джеймса и других американских знаменитостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как контракт с UTA повлияет на карьеру Юры Борисова? Старший редактор «Кинопоиска» Ольга Белик считает, что такой шаг поможет актеру закрепиться в Голливуде: «Контракт с агентством означает защищенность, юридическую и профессиональную, и встраивание в международный процесс киноиндустрии. То есть работают твои легальные представители, которые продвигают тебя на международном рынке. Это действительно логический шаг развития карьеры. И Юра — не единственный такой уникум, Марк Эйдельштейн тоже подписал контракт с крупнейшим в США агентством WME. Это действительно просто необходимость для развития международной карьеры, если ты хочешь сниматься не только в России, а в международных кросс-культурных проектах.

Безусловно, это следствие продакшна фильма "Анора". Потому что они продвигали ленту и актеров в течение всего наградного сезона. Но пиарщики картины не могут заниматься персональной карьерой артистов вечно. Поэтому нужно вести работу по поиску своего уже собственного представителя в этой индустрии, который бы тебя перехватил и занимался тобой как частной творческой единицей. И очень классно, что ребята приняли это решение, потому что, конечно же, все это зависит от самого актера лично: готов ли он работать, готов ли он продолжать. Они нашли эти агентства и подписали контракты. И я надеюсь, что у них будут действительно очень интересные и разнообразные проекты в будущем».

Агентство William Morris Endeavor заключило контракт с российским актером Марком Эйдельштейном в марте этого года. Среди других его клиентов — Адель, Селена Гомес, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший и другие. Журнал Deadline отмечает, что россиянин также продолжит сотрудничество с креативным агентством ColorCreative. Русские актеры в Голливуде — далеко не новое явление, напомнил главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «Наиболее ярким примером можно назвать Юру Колокольникова, который исполнил множество ролей как в сериалах, так и в полном метре, например, в "Игре престолов", "Телохранителе киллера", "Доводе", "Призрачной шестерке" и многих других. Были и другие актеры и актрисы, которые успешно снимались в Голливуде, но этот опыт, скорее всего, начала 2010-х. Можно назвать Светлану Ходченкову, Константина Хабенского. Сейчас же, конечно, у нас отношения с американским кинематографом немного напряженные, поэтому Юра Борисов и Марк Эйдельштейн — это наиболее интересные случаи, за которыми будет следить вся российская индустрия. Что же касается закрепления в Голливуде, то это зависит исключительно от актера, его навыков и возможностей его агента».

Юра Борисов стал первым российским актером, вошедшим в шорт-лист Американской киноакадемии после распада СССР за роль в фильме «Анора». Игра в картине также принесла ему номинации на «Золотой глобус» и премию BAFTA. При этом все три награды он уступил Кирану Калкину.

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Андрей Дубков