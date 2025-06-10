«Ясно, у кого сейчас больше рычагов влияния. И это не Америка»

Начавшиеся накануне в Лондоне торговые переговоры между США и КНР стали одной из главных тем для обсуждения в международной прессе. Американские, европейские и азиатские аналитики оценивают шансы сторон на успех и пытаются понять, какое влияние эти переговоры могут оказать на мировую торговлю и экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент (слева) и вице-премьер Китая Хэ Лифэн

Фото: United States Treasury / Handout / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент (слева) и вице-премьер Китая Хэ Лифэн

Фото: United States Treasury / Handout / Reuters

Трамп говорит, что с Китаем «нелегко» — торговые переговоры продолжаются

США дали понять, что готовы снять ограничения на экспорт некоторых технологий в обмен на заверения в том, что Китай ослабит ограничения на поставки редкоземельных металлов. Они имеют решающее значение для широкого спектра энергетической, оборонной и технологической продукции, включая смартфоны, истребители и стержни ядерных реакторов. На Китай приходится почти 70% мирового производства редкоземельных металлов.

В частности, администрация Трампа готова отменить недавнюю волну мер, направленных на программное обеспечение для создания чипов, детали реактивных двигателей, химикаты и ядерные материалы, сообщили осведомленные источники. Многие из этих действий были предприняты в последние несколько недель, когда напряженность между США и Китаем усилилась.

Понятно, у кого больше рычагов влияния в торговых переговорах. Это не Трамп

С началом второго дня торговых переговоров между США и Китаем становится ясно, у кого больше рычагов воздействия. И это не Америка. Изменение характера переговоров указывает на запоздалое признание США того, что доминирование Китая в сфере редкоземельных металлов — критически важных для большинства передовых производств — может просто закрыть ключевые производственные секторы в США, включая автомобильную и оборонную промышленность. Это более мощное торговое оружие, чем тарифы Дональда Трампа. Этот экспорт (редкоземельных металлов.— “Ъ”) может быть включен и выключен по указу Пекина практически мгновенно. Поскольку Китай поставляет около 90% редкоземельных металлов в мире, существенного альтернативного источника поставок нет.

США и Китай проводят переговоры в Лондоне после телефонного разговора Трампа с Си

Делегации высокого уровня из США и Китая встретились в понедельник в Лондоне, чтобы попытаться укрепить хрупкое перемирие в торговом споре, который всколыхнул мировую экономику. После переговоров в Женеве США и Китай уже обменялись гневными высказываниями по поводу продвинутых полупроводников, необходимых для искусственного интеллекта, виз для китайских студентов в американских университетах и редкоземельных металлов, жизненно важных для автопроизводства и других секторов.

В Лондоне возобновляются торговые переговоры между США и Китаем

Сегодня в Лондоне должны возобновиться торговые переговоры между США и Китаем — официальные лица стремятся достичь прорыва по вопросу поставок технологий и редкоземельных элементов. Инвесторы надеются на прорыв, который продолжит смягчение напряженности между двумя экономическими сверхдержавами. США недовольны тем, что Китай не выпускает на рынок редкоземельные металлы так быстро, как они надеялись после достижения изначального торгового соглашения в Женеве в прошлом месяце.

Китай и США ведут переговоры о смягчении экспортного контроля за редкоземельными металлами

Переговоры дали надежду на взаимное смягчение экспортных ограничений. Начало обсуждения в Лондоне было воспринято как сигнал о том, что обе стороны хотят придерживаться Женевского соглашения. Однако по своей сути торговый конфликт остается не разрешенным. США импортируют намного больше товаров из Китая, чем экспортируют в КНР, поэтому спорная тарифная политика Трампа направлена на сокращение торгового дефицита $300 млрд и укрепление местной промышленности.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик