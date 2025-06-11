Подделки вытесняют оригинал

Почти каждый десятый товар в России — контрафакт. Такие данные приводятся в докладе Института государственного и муниципального управления ВШЭ. Так, в категории автозапчастей доля нелегальной продукции составляет выше 40%. Одежда и спортивные товары примерно на четверть являются контрафактом. Кроме того, к таковым относятся каждый пятый безалкогольный и каждый 14-й алкогольный напиток. В сегментах продуктов, игрушек, кормов для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция составляет около 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рынок подделок сужается благодаря информационным системам контроля товаров, однако в некоторых отраслях некачественная продукция все еще занимает значительную долю рынка, говорит член попечительского совета «Антиконтрафакт» Артем Кирьянов: «Борьба с фальсификатом, контрабандой и контрафактом — это главная задача по обелению экономики сегодня. Если бы мы видели прозрачно работающие отрасли в России, то наш суммарный доход бюджета бы удвоился. Многие товары, которые влияют на жизнь и здоровье людей, мы имеем в виде фальсификатов.

В подотрасли строительных материалов чуть больше 20% цемента не соответствует заявленному качеству. Если мы берем кабельную продукцию, то это тоже высокий процент. По классическим сигаретам есть определенное снижение контрафакта за счет мер по цифровой маркировке, тем не менее почти 11% сигарет контрафактные, контрабандные или изготовленные в России в подпольных цехах. Таких подпольных цехов за несколько лет было закрыто 56».

Контрафактную продукцию ввозят из–за рубежа и легализуют через фиктивные фабрики. С декабря прошлого года Минпромторг проводит эксперимент по мониторингу производителей. Из 83 отечественных компаний с признаками нарушений у 90% по адресам, где заявлены производства, оказались пустыри и заброшенные здания. На прошлой неделе в Москве в районе рынка «Садовод» были обнаружены около 200 фиктивных обувных фабрик.

На розничные магазины, рынки и ярмарки приходится чуть больше 60% оборота теневого рынка товаров. Почти 40% контрафактных товаров реализуется на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Электронные площадки требуют сертификаты соответствия на всю продукцию, однако проверить их подлинность не могут, говорит председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Сейчас для того чтобы загрузить карточку товара на маркетплейсе, в любом случае необходим сертификат соответствия. Без этого никакая продажа не пройдет.

Более того, в прошлом году была инициатива о том, что ссылка на сертификат должна быть публично доступна, в том числе потребителям. Сертификаты соответствия выдаются частными компаниями, также известно, что люди их покупают вскладчину. На кого государство возложит обязанность их выдавать и проверять, это хороший вопрос. Было предложение, что это должны делать маркетплейсы, но с учетом огромного количества карточек товаров и того, что площадка не обладает инструментами государственного регулирования, чтобы проверять соответствие сертификатов, наверное, должен быть какой-то другой государственный орган.

Распространение контрафактной продукции становится возможно с учетом расширения географии и электронной, и розничной коммерции, а регуляторика все еще отстает в этом вопросе».

По данным Россельхознадзора, лидером по объемам фальсификата среди молочной продукции в прошлом году стало сливочное масло. Подделки содержат растительные жиры, а налоги недобросовестные производители отчисляют как за животные, в два раза ниже. Есть вопросы и к оливковому маслу, которое в России практически полностью представлено импортом. Среди нарушений, выявленных в Европе, откуда поставляется больше половины такой продукции, в прошлом году значились частое наличие в масле пестицидов, различных химических и минеральных добавок, а также разбавление наиболее дорогих сортов менее качественными видами масла.

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Юлия Савина