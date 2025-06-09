Скидки вызвали подозрение

Магазины электроники и маркетплейсы вновь спорят из-за скидок на онлайн-платформах. Совладелец сети DNS заподозрил крупнейшие российские площадки в помощи селлерам, торгующим контрафактом. Поводом стали iPhone 16, которые на Ozon и Wildberries можно купить на 20% дешевле, чем в офлайн-магазинах. Бизнесмен Дмитрий Алексеев утверждает, что гаджеты оказались в России, минуя таможню. При этом вину за это миллиардер возлагает на маркетплейсы, утверждая, что те не препятствуют таким продажам. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Cовладелец розничного ритейлера электроники, входящий в сотню самых богатых бизнесменов страны по версии Forbes, в серии публикаций в Telegram утверждает, что Ozon и Wildberries вольно или невольно потворствуют торговле контрафактом и даже контрабандой. Внимание миллиардера привлекли цены на устройства Apple, собранные в Индии. Одно из них он купил. iPhone 16 обошелся ему на 20% дешевле, чем в собственном магазине или у конкурентов из «М.Видео» и «Ситилинк», в 62 тыс. руб. вместо 78 тыс. руб.

Продажи «серой» техники действительно выросли, говорит селлер и эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Продавцы, которые имеют возможность ввозить в страну iPhone, не уплачивая НДС, продают только курьером и только за наличные. Скорее всего, они не ведут никакой официальной деятельности и не платят налоги. Все это позволяет экономить до 30%. Это, в общем, старая схема, сейчас она получила максимальное распространение. Конечно, накладывается курс, поскольку такие продавцы оперативно ввозят эти телефоны в основном из Дубая либо через Казахстан, в то время как ритейлеры закупают телефоны заранее и по несколько отстающему курсу, это еще как минимум 12-13% разницы».

В описанном Дмитрием Алексеевым случае онлайн-магазин предлагал скидку и единственный вариант оплаты — наличными курьеру. На странице селлера на Ozon значилось, что товар проверен, а в качестве таможенного сертификата был приведен сертификат DNS. При получении гаджета, заказанного уже на Wildberries, курьер предоставил чек, выписанный не от имени продавца, а от компании с заблокированными счетами. Выяснить это удалось, проверив ИНН. При этом отметки о включении налога на добавленную стоимость не было.

Ответственность за такие схемы лежит на продавцах, говорит председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Не так просто встать с контрафактной продукцией на полку маркетплейса. У нас есть определенный процесс покупки. Вы нажимаете "Оформить этот заказ", он к вам едет, при этом покупатель знать не знает, кто платит за его логистику, за возврат, за брак и так далее. Возьмем категорию iPhone: это не самый продаваемый и покупаемый товар в онлайне, тем не менее часто на товары может распространяться скидка постоянного покупателя, и маркетплейсы предоставляют дополнительную скидку, которая делает товар более конкурентным, чем в рознице, они могут себе это позволить.

Помимо iPhone есть и другие категории товаров, которые считаются у нас на рынке контрафактными, это одежда, обувь, но с этим идет борьба».

По оценкам совладельца DNS, по меньшей мере треть iPhone поступают в Россию мимо таможни. В отраслевых объединениях свою оценку дать затруднились. В Ozon комментировать сомнения покупателя не стали. В Wildberries налажена система проверки дорогостоящих устройств, заверил представитель платформы Дмитрий Борщевский: «Профильные государственные органы предоставляют площадкам разнообразный функционал для проверки продукции, и мы у себя используем все их возможные вариации.

И маркировка по системе "Честный знак", и размещение ссылок на декларации. Маркетплейс не заинтересован в том, чтобы на площадке работали недобросовестные поставщики. В части продаваемых на платформе смартфонов Wildberries стал вводить новое правило по обязательному указанию IMEI. Планируем расширить категории, в которых необходимо указывать IMEI и другие уникальные идентификаторы для дорогостоящей электроники».

По подсчетам аналитиков рынка, в начале этого года продажи iPhone в России упали почти в полтора раза. Возможно, неучтенные устройства могли бы изменить размер падения. Впрочем, судя по отзывам на страницах селлеров и по словам автора эксперимента совладельца DNS, оригинальность гаджетов под сомнение не ставится. В отличие от спортивной обуви, которую господин Алексеев тоже купил онлайн в четыре раза дешевле.

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Станислав Крючков