Скидки вызвали подозрение
Есть ли риск приобрести на маркетплейсах контрафактную электронику
Магазины электроники и маркетплейсы вновь спорят из-за скидок на онлайн-платформах. Совладелец сети DNS заподозрил крупнейшие российские площадки в помощи селлерам, торгующим контрафактом. Поводом стали iPhone 16, которые на Ozon и Wildberries можно купить на 20% дешевле, чем в офлайн-магазинах. Бизнесмен Дмитрий Алексеев утверждает, что гаджеты оказались в России, минуя таможню. При этом вину за это миллиардер возлагает на маркетплейсы, утверждая, что те не препятствуют таким продажам. Тему продолжит Стас Крючков.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Cовладелец розничного ритейлера электроники, входящий в сотню самых богатых бизнесменов страны по версии Forbes, в серии публикаций в Telegram утверждает, что Ozon и Wildberries вольно или невольно потворствуют торговле контрафактом и даже контрабандой. Внимание миллиардера привлекли цены на устройства Apple, собранные в Индии. Одно из них он купил. iPhone 16 обошелся ему на 20% дешевле, чем в собственном магазине или у конкурентов из «М.Видео» и «Ситилинк», в 62 тыс. руб. вместо 78 тыс. руб.
Продажи «серой» техники действительно выросли, говорит селлер и эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Продавцы, которые имеют возможность ввозить в страну iPhone, не уплачивая НДС, продают только курьером и только за наличные. Скорее всего, они не ведут никакой официальной деятельности и не платят налоги. Все это позволяет экономить до 30%. Это, в общем, старая схема, сейчас она получила максимальное распространение. Конечно, накладывается курс, поскольку такие продавцы оперативно ввозят эти телефоны в основном из Дубая либо через Казахстан, в то время как ритейлеры закупают телефоны заранее и по несколько отстающему курсу, это еще как минимум 12-13% разницы».
В описанном Дмитрием Алексеевым случае онлайн-магазин предлагал скидку и единственный вариант оплаты — наличными курьеру. На странице селлера на Ozon значилось, что товар проверен, а в качестве таможенного сертификата был приведен сертификат DNS. При получении гаджета, заказанного уже на Wildberries, курьер предоставил чек, выписанный не от имени продавца, а от компании с заблокированными счетами. Выяснить это удалось, проверив ИНН. При этом отметки о включении налога на добавленную стоимость не было.
Ответственность за такие схемы лежит на продавцах, говорит председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Не так просто встать с контрафактной продукцией на полку маркетплейса. У нас есть определенный процесс покупки. Вы нажимаете "Оформить этот заказ", он к вам едет, при этом покупатель знать не знает, кто платит за его логистику, за возврат, за брак и так далее. Возьмем категорию iPhone: это не самый продаваемый и покупаемый товар в онлайне, тем не менее часто на товары может распространяться скидка постоянного покупателя, и маркетплейсы предоставляют дополнительную скидку, которая делает товар более конкурентным, чем в рознице, они могут себе это позволить.
Помимо iPhone есть и другие категории товаров, которые считаются у нас на рынке контрафактными, это одежда, обувь, но с этим идет борьба».
По оценкам совладельца DNS, по меньшей мере треть iPhone поступают в Россию мимо таможни. В отраслевых объединениях свою оценку дать затруднились. В Ozon комментировать сомнения покупателя не стали. В Wildberries налажена система проверки дорогостоящих устройств, заверил представитель платформы Дмитрий Борщевский: «Профильные государственные органы предоставляют площадкам разнообразный функционал для проверки продукции, и мы у себя используем все их возможные вариации.
И маркировка по системе "Честный знак", и размещение ссылок на декларации. Маркетплейс не заинтересован в том, чтобы на площадке работали недобросовестные поставщики. В части продаваемых на платформе смартфонов Wildberries стал вводить новое правило по обязательному указанию IMEI. Планируем расширить категории, в которых необходимо указывать IMEI и другие уникальные идентификаторы для дорогостоящей электроники».
По подсчетам аналитиков рынка, в начале этого года продажи iPhone в России упали почти в полтора раза. Возможно, неучтенные устройства могли бы изменить размер падения. Впрочем, судя по отзывам на страницах селлеров и по словам автора эксперимента совладельца DNS, оригинальность гаджетов под сомнение не ставится. В отличие от спортивной обуви, которую господин Алексеев тоже купил онлайн в четыре раза дешевле.
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