Мэрия Уфы не смогла продать акции УГАИК за 122 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы не нашло покупателей на пакет 98,5% акций АО «Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования"» (УГАИК, принадлежит мэрии Уфы). Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщается на официальном сайте проведения торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Начальная цена договора составляла 122,6 млн руб., шаг аукциона — 6,1 млн руб., размер задатка — 24,5 млн руб. Торги были назначены на сегодня, 11 июня.

Основание для приватизации — постановление администрации Уфы от 30 апреля этого года.

Номинальная стоимость акций составляет 278,6 млн руб. Компании принадлежат объекты недвижимости общей площадью 4,7 тыс. кв. м.

АО «Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования"» зарегистрировано в декабре 1999 года. Компания консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления и предоставляет денежные ссуды под залог недвижимости. Выручка в 2024 году составила 15,1 млн руб., чистая прибыль — 23 тыс. руб. Ранее Уфимское городское агентство ипотечного кредитования подало в арбитражный суд Москвы иск к госкомпании Дом.РФ. Спор касается арендной платы за земельные участки в селе Миловка, арендованные УГАИК в 2021 году для строительства многоквартирных жилых домов.

Майя Иванова