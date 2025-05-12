Мэрия Уфы продает акции УГАИК за 122 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы выставило на торги 98,5% акций АО «Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования"» (УГАИК, принадлежит мэрии Уфы), сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена контракта — 122,6 млн руб. Шаг аукциона — 6,13 млн руб., размер задатка — 24,5 млн руб. Дата проведения торгов — 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Основанием для приватизации является постановление администрации Уфы от 30 апреля этого года.

Номинальная стоимость акций составляет 278,6 млн руб. Компании принадлежат объекты недвижимости площадью 4,67 тыс. кв. м.

АО «Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования"» зарегистрировано в декабре 1999 года. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Выручка в 2024 году составила 15,12 млн руб., чистая прибыль — 23 тыс. руб. Ранее Уфимское городское агентство ипотечного кредитования подало в арбитражный суд Москвы иск к госкомпании Дом.РФ. Спор касается арендной платы за земельные участки в селе Миловка, арендованные УГАИК в 2021 году для строительства многоквартирных жилых домов.

Майя Иванова