Атомный ледокол «Сталинград» заложат на Балтийском заводе в ноябре 2025 года

Закладка атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» состоится на Балтийском заводе (входит в ОСК) в ноябре 2025 года, сообщил в рамках Международного арктического форума глава Росатома Алексей Лихачев.

«У нас заложен с вами "Ленинград", а 19 ноября этого года, в годовщину начала наступления советских войск под Сталинградом, мы заложим этот ледокол ("Сталинград" — «Ъ-СПб»)»,— сказал господин Лихачев.

Глава Росатома также добавил, что у госкорпорации с Балтзаводом согласовано строительство еще двух атомоходов, но пока окончательное решение по ним не принято.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что атомный ледокол «Якутия», который строился на Балтийском заводе по заказу Росатома, направится из Петербурга на Северный морской путь (СМП) первого или второго апреля этого года.

Владимир Колодчук