Володин назвал причину конфликта России и Германии

Отправка Германией Украине оружия, которое используется в том числе против мирных россиян, является причиной конфликта Берлина и Москвы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поднял эту тему в своем ответе председателю Бундестага Юлии Клёкнер.

Господин Володин назвал беспрецедентным появление немецких танков Leopard на территории России впервые после окончания Второй мировой войны. Он также напомнил, что правительство Германии рассуждает о передаче Киеву высокотехнологичных крылатых ракет Taurus. При этом, по его словам, украинские военнослужащие не обладают нужными компетенциями для их применения, поэтому этим займутся специалисты Бундесвера.

«Немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией»,— сказано в комментарии российского спикера (цитата по сайту Госдумы).

28 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин, и стороны подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на территории страны. На прошлой неделе глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина может получить первые дальнобойные боевые системы в рамках совместного проекта с Германией в ближайшие недели.

Подробности — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина».