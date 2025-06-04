Писториус: ВСУ скоро получат дальнобойные системы в рамках проекта с ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина может получить первые дальнобойные боевые системы в рамках совместного проекта с Германией в ближайшие недели. Это заявление он сделал по прибытии на встречу контактной группы по Украине в Брюсселе.

Борис Писториус отметил, что производство этих систем на территории Украины ускорит процесс, так как там уже есть необходимые мощности. «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия»,— сказал он (цитата по ТАСС). Господин Писториус добавил, что первые системы будут готовы для использования в ВСУ в ближайшее время.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии всех ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву Германией и ее союзниками. Аналогичные решения приняли США, Великобритания и Франция. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин 28 мая было подписано соглашение о производстве дальнобойного оружия на территории страны.