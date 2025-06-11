Оптовая стоимость мойвы в России за год выросла почти втрое

По состоянию на 8 июня оптовая стоимость атлантической мойвы в центральной части России составила 210 руб. за один килограмм. С января она подорожала в 2,88 раза, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс» (есть у «Ъ»).

Сейчас рост цен на мойву продолжается: за последнюю неделю продукция в оптовой закупке прибавила 5%. С начала года это самая подорожавшая рыба. Если в июне 2024 года мойва была на 46% дешевле атлантической сельди в центральной части страны, то теперь на 5% дороже. Она также на 34% превысила стоимость минтая.

Рост цен на мойву прослеживается с 2025 года на фоне резкого сокращения предложения. Путина в Баренцевом море обычно приходится на февраль-март. Но сейчас ее промысел практически не ведется: в прошлом году по решению российско-норвежской комиссии по рыболовству было принято решение об обнулении квот для сохранения нерестовых запасов.

Подробности — в материале «Ъ» «Мойва дорожает на дефиците».