Российский рынок ритуальных услуг растет быстрее, чем год назад

За первые четыре месяца 2025 года рынок ритуальных услуг в России вырос на 12,7% год к году, до 39,5 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе данных Росстата. Годом ранее рынок рос более сдержанно — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Нынешнее ускорение темпов роста вызвано как инфляцией, которая к концу апреля достигла 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности. По данным Росстата, в январе—апреле в стране умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше в годовом выражении.

Больше всего похоронные организации заработали в Санкт-Петербурге: в январе—апреле их доход составил почти 3,7 млрд руб., показав рост на 12,8%. В Подмосковье суммарный заработок профильных организаций вырос на 12,9%, до 3,2 млрд руб., в Краснодарском крае — на 12,2%, до 1,9 млрд руб., в Татарстане — на 15,8%, до 1,1 млрд руб., в Свердловской области — на 8,4%, до 1,1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «На кладбищах царит оживление».