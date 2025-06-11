СКР изъял более 2 тысяч устройств для майнинга на «серой» ферме в Иркутске

Следственный комитет (СКР) выявил в Иркутской области крупнейшую за последние годы «серую» майнинговую ферму. В ходе операций 6 и 8 июня изъято 2107 единиц оборудования, незаконно работавшего на сетях компании «Радиан» через «Иркутскэнергосбыт» (входит в «Эн+ Груп»), сообщает РБК со ссылкой на источник.

Первоначально 6 июня на ферме в Ангарске было обнаружено 2107 устройств для майнинга. 35 из них были изъяты правоохранительными органами, а остальные отключили от электроснабжения и передали на ответсвенное хранение в опечатанных в контейнерах. Однако уже 8 июня контейнеры с оборудованием вскрыли и вновь подключили к электросети. После повторного обыска были изъяты оставшиеся 2072 устройства.

В операции участвовали следователи СКР, сотрудники МВД и представители «Иркутскэнергосбыт». Гендиректор энергокомпании Андрей Харитонов назвал инцидент крупнейшим случаем нелегального майнинга в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.).

С 1 апреля в энергодефицитной южной части Иркутской области был введен полный запрет на майнинг криптовалют для юр- и физлиц до 2031 года. Позже аналогичный запрет был введен на территориях Бурятии и Забайкалья.

О том, сколько сэкономила энергосистема на запрете майнинга — в материале «Ъ».