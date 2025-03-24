С майнеров сняли мегаваттник

Ограничения на майнинг в ряде регионов РФ привели к снижению мощности потребления электроэнергии, по различным оценкам, на 300–370 МВт. Наибольший объем — 320 МВт — пришелся на регионы Сибири, где запрет должен облегчить прохождение периодов пиковых нагрузок. Но электросетевые организации отмечают снижение необходимой валовой выручки, а майнеры говорят, что некоторые участники рынка обходят запреты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения на майнинг, введенные в части Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края с 1 января по 15 марта, привели к снижению мощности потребления в энергосистеме Сибири примерно на 320 МВт. Об этом “Ъ” сообщили в Минэнерго. Как подчеркнули в министерстве, данная мера позволила пройти период максимальных нагрузок в январе без ввода ограничений для потребителей. В регионах Северного Кавказа, где майнинг ограничен с января, нагрузка сократилась примерно на 50 МВт. Но, отмечают в Минэнерго, часть майнинга здесь все еще находится в серой зоне.

Заместитель гендиректора BitRiver Олег Огиенко со ссылкой на данные «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) оценивает снижение мощности потребления промышленного майнинга в регионах запрета примерно на 300–350 МВт.

Постановление правительства РФ №1869 от 23 декабря 2024 года ограничивает или полностью запрещает майнинг криптовалют в ряде регионов с целью стабилизации энергопотребления. Майнинг в РФ легализован с ноября 2024 года. Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны для этого включиться в реестр майнеров, который ведет ФНС. Физлицам разрешено добывать криптовалюты при расходе электроэнергии в пределах 6 тыс. кВт•ч в месяц. АКРА в ноябре 2024 года отмечало, что, согласно действующим на тот момент тарифам, майнинг обходится дешевле всего в Иркутской области, Хакасии, Дагестане и Тюменской области.

Запрет на майнинг в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края будет вводиться ежегодно в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта — вплоть до 2031 года. В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР полный запрет введен по 15 марта 2031 года. По оценке регуляторов, меры должны снизить аварийность в энергосистеме в моменты пикового потребления и обеспечить технологическое присоединение (ТП) новых потребителей.

В марте правительство РФ разрешило майнинг в регионах, где введен запрет, при условии использования собственной генерации.

Председатель правления СО Федор Опадчий в рамках семинара ФАС по вопросам тарифного регулирования заявил, что СО видит «некоторое снижение» потребления мощности в прошедшую зиму в юго-восточной части ОЭС Сибири. По его словам, если меры сдерживания майнинга сохранятся, то в этом энергорайоне можно построить меньше 1,2–1,3 тыс. МВт дополнительной новой генерации, оценочно необходимых на данный момент для того, чтобы избежать потенциального энергодефицита.

И. о. гендиректора Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) Илья Бриллиантов рассказал “Ъ”, что в осенне-зимний период запрета на майнинг на части территории Приангарья высвободилось 308 МВт мощности, потребляемой легальными майнерами. «Эти мощности на указанный период были невостребованными, и конечный потребитель никак не почувствовал запрета на качестве электроэнергии»,— говорит он. Одновременно, указывает Илья Бриллиантов, ИЭСК в результате сезонного запрета недополучила около 800 млн руб. необходимой валовой выручки за услуги по передаче электроэнергии. А это финансовый источник для выполнения 9,5 тыс. договоров льготного ТП, добавляет он.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее отмечал, что майнинг значительно увеличивает потребление электроэнергии и приводит к перегрузке энергосетей и частым отключениям электричества. Он заявлял о намерении добиваться круглогодичного запрета майнинга в энергодефицитных регионах Иркутской области до 2031 года.

Первый замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Кирилл Газаев отмечает, что высвободившиеся в Иркутской области мощности повысили надежность энергосистемы в зимний отопительный период. По его словам, в Забайкалье нет организаций, легально занимающихся майнингом, а проведенный министерством комплекс мероприятий «не выявил и серых майнеров».

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов говорит, что запрет майнинговой деятельности в регионах без учета конъюнктуры рынка не дает желаемого эффекта, так как некоторые участники рынка с введением запрета уходят в тень и продолжают работать незаконно. При этом, указывает он со ссылкой на оценки ВШЭ, перенос существующей инфраструктуры обходится в 1,5–2 раза дороже строительства новых центров обработки данных. А те 320 МВт высвободившейся мощности не были отданы кому-либо, поэтому за время действия запрета электроснабжающие организации недополучили значительную часть прибыли, добавляет Сергей Безделов.

Анна Тыбинь; Влад Никифоров, Иркутск