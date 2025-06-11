Бизнесу могут запретить создавать цифровые профили клиентов без их согласия

Минцифры подготовило законопроект, запрещающий операторам персональных данных автоматически создавать профили клиентов — анализировать их личность, предугадывать интересы, поведение и предпочтения без прямого согласия. Документ, разработанный по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, затронет банки, маркетплейсы и операторов связи, сообщают «Ведомости».

Поправки в ст. 5 закона «О персональных данных» (№ 152-ФЗ) запретят прогнозирование экономического положения, состояния здоровья, местоположения или личных характеристик алгоритмами. Согласие можно будет дать только через оператора персональных данных или ЕСИА (также отзыв). Операторы обязаны фиксировать в ЕСИА факт сбора данных. Санкции за нарушения пока не предусмотрены.

С 30 мая в России как для граждан, так и для организаций, в разы выросли штрафы за нарушения при обработке персональных данных. Например, за повторные размер штрафа будет рассчитываться как процент от оборота компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес и ничего личного».