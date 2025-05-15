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Коммерсантъ FM
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Бизнес и ничего личного

Как повышение штрафов изменит работу компаний с персональными данными

С 30 мая в России как для граждан, так и для организаций, в разы вырастут штрафы за нарушения при обработке персональных данных. Например, за повторные размер штрафа будет рассчитываться как процент от оборота компании. «Ъ-Review» разбирался, как изменится работа с персональной информацией в России к концу 2025 года и останутся ли такие данные ценным ресурсом для компаний или, напротив, станут угрозой для них.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Токсичные данные

В соответствии с ФЗ №420 от 30 ноября 2024 года «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» с 30 мая вырастут штрафы за нарушения при обработке персональных данных. Первоначальные штрафы для физлиц — с 2-6 тыс. руб. до 10-15 тыс. руб., для организаций — с 60-100 тыс. руб. до 300-500 тыс. руб. За повторные нарушения размер штрафа будет рассчитываться как процент от оборота компании.

Закупки систем противодействия утечкам данных увеличились на 40%

Закупки систем противодействия утечкам данных увеличились на 40%

Кроме того, вводится ответственность за неуведомление оператором ответственного органа о намерении обрабатывать данные и за их неправомерную передачу. Для организаций предусмотрены штрафы в размере до 3 млн руб. за неуведомление, сопряженное с неправомерной передачей, и до 15 млн руб. — за утечку данных.

В то же время российские компании сегодня испытывают сложности с уничтожением персональных данных: по данным ИБ-компании «Гарда», почти 40% операций по уничтожению данных граждан совершаются вручную, а в 12% случаев не совершаются вовсе. Это связано как с отсутствием инструментов автоматизации процесса, так и с разрозненностью баз данных. В то же время не уничтоженные в срок данные могут стать причиной для получения штрафов, а также угрозой утечки чувствительной информации.

В связи с этим глава Минцифры Максут Шадаев на полях First Russian Data Forum в конце апреля заявил, что министерство изучает возможность отказа от хранения любых данных на «Госуслугах». «У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах"», — отметил господин Шадаев. В ноябре 2023 года министр также заявлял, что портал «Госуслуги» перестанет хранить личные данные пользователей — вместо этого предполагалось обеспечить их хранение на ведомственных базах. В декабре 2024 года число пользователей портала «Госуслуг» достигло 112 млн человек.

Есть несколько проблем, связанных с персональными данными, которые в той или иной степени затрагивают каждого оператора данных, рассказывает руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервис» Сергей Полунин.

Во-первых, это устаревшая IT-инфраструктура, во-вторых — низкая культура информационной безопасности в целом, говорит он.

Кроме того, количество атак на IT-инфраструктуру продолжает расти по многим причинам, что также является большой проблемой, отмечает господин Полунин.

«Главная проблема — не столько хранение, сколько уничтожение персональных данных, в том числе из архивов и резервных копий. Из-за ужесточения требований регулятора у операторов появились новые задачи, часть из которых пока не имеет полного решения»,— рассказывает руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security Александр Хонин. Среди таких задач он выделяет отсутствие автоматизированных инструментов для удаления персональных данных, а также сложные бизнес-процессы внутри компаний. В то же время руководитель отдела информационной безопасности Linx Cloud Григорий Филатов считает, что проблема хранения, как и в целом обработки данных состоит в формализованном отношении: «Иными словами, соблюдаются требования регулятора, но не более того».

Вопрос репутации

Если персональные данные своевременно не удаляются, это может свидетельствовать об отсутствии должного контроля и/или инструментов для их автоматического гарантированного уничтожения, считает Григорий Филатов.

По его словам, утечка вовремя не удаленных персональных данных из госсектора негативно сказалась бы на имидже государства как гаранта безопасности — этот риск важно нивелировать.

В то же время, по мнению начальника отдела по ИБ в «Код безопасности» Алексея Коробченко, сегодня есть сомнения в том, что у госсектора получится отказаться от обработки или значительно сократить объем персональных данных.

Более трети компаний удаляют персональные данные вручную

Более трети компаний удаляют персональные данные вручную

Отказ от обработки персональных данных обсуждается не впервые, но здесь есть нюансы, соглашается Александр Хонин: с одной стороны, государство стремится усилить защиту персональных данных, сконцентрировав их у одного оператора, что теоретически позволяет обеспечить максимальный уровень безопасности. «С другой стороны, это создает риск: крупное хранилище персональных данных становится привлекательной мишенью для злоумышленников»,— добавляет собеседник «Ъ-Review» в отрасли. Для бизнеса ситуация аналогична — возможны похожие модели хранения, однако это сложная задача, требующая выполнения множества организационных и технических требований, подчеркивает господин Хонин.

Пойдет ли российский бизнес по пути госсектора в попытке отказаться от хранения персональных данных, спрогнозировать сложно, говорит Григорий Филатов, ведь они по-прежнему остаются ценным ресурсом для компаний. «Они позволяют глубже анализировать поведение и предпочтения клиентов, например, для более профессионально разработанных продуктов и услуг, адаптированных под реальные потребности пользователей»,— говорит Александр Коробченко.

В условиях цифровизации и перевода услуг в онлайн персональные данные стали ключевым ресурсом для многих отраслей, напрямую влияя на бизнес-модели и доходы, поэтому массового отказа от обработки персональных данных ждать не стоит, соглашается Александр Хонин.

Будущее наказание за утечки уже влияет на рынок хранения данных

Будущее наказание за утечки уже влияет на рынок хранения данных

В то же время, по мнению Сергея Полунина, ценность персональных данных в ближайшее время будет пересмотрена: компаниям понадобятся релевантные данные, а не просто огромные объемы непроверенной информации. Поэтому могут появиться системы, которые, с одной стороны, будут очищать такие наборы данных от «мусора», а с другой — заниматься обезличиванием данных, где это возможно, или даже проверять их юридическую чистоту, прогнозирует эксперт.

«Персональные данные несут в себе риски: речь не только об оборотных штрафах, которые могут привести к значительным финансовым потерям»,— отмечает Александр Хонин.

Возможны случаи кражи баз данных с целью шантажа компаний — таким образом, риски многообразны и требуют серьезного подхода.

Сергей Полунин дополняет: «Регуляторы все больше будут мотивировать операторов задавать себе вопрос: нужны ли все эти сведения и возможно ли обеспечить их безопасность?» Качественные базы данных будут привлекать повышенное внимание как хакеров, так и инсайдеров, что станет новым вызовом для ИБ-подразделений компаний.

Много лишнего

Новое законодательство может побудить бизнес внимательнее подходить к процессам, выбору места хранения и документальной составляющей, связанной с персональными данными, считает Алексей Коробченко. «Важно, чтобы компании осознавали ответственность за защиту персональных данных и внедряли новые практики, соответствующие актуальным требованиям»,— говорит собеседник «Ъ-Review».

Вступление в силу майских поправок, вероятно, вызовет очередной всплеск интереса к защите данных к концу 2025 года, прогнозирует Александр Хонин. Будут пересмотрены подходы к обработке и защите персональной информации, кроме того, возможен отказ от обработки ее определенных категорий и уменьшение объемов ее хранения, считает господин Хонин. «Бизнес начнет постепенно отказываться от персональных данных в таких объемах, как сегодня, или по крайней мере попытается минимизировать их количество»,— соглашается Сергей Полунин.

При этом дело не только в штрафах: доверие пользователей к системам хранения их данных продолжает падать. Все это толкает бизнес к изменению модели обращения с персональными данными — похоже, в скором времени при получении бонусной карты в кафе от россиян уже не будут требовать персональные данные в таком объеме, как порой запрашивают сейчас, заключает собеседник «Ъ-Review».

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Павел Тихонов

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