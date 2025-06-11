Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что запретит социальные сети для детей младше 15 лет во Франции «в ближайшие месяцы», если на уровне Евросоюза не будет достигнут прогресс. Его слова приводит издание Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters

«Мы не можем ждать», — сказал господин Макрон, выступая на телеканале France 2 после убийства в Верхней Марне, где 14-летний подросток зарезал 31-летнюю учительницу во время проверки рюкзаков.

Президент Франции также объявил, что вскоре на сайтах, торгующих ножами в Интернете, будет введена проверка возраста. «15-летний подросток больше не сможет купить нож онлайн. Это значит, что мы собираемся ввести масштабные финансовые санкции и запреты», — пообещал он.

Позже в соцсети Х Эмманюэль Макрон написал: «Я запрещаю социальные сети для детей младше 15 лет. Платформы имеют возможность проверки возраста. Давайте сделаем это».

Ранее министры по цифровой политике трех стран: Франции, Испании и Греции разработали законопроект. Согласно нему, предлагается закрыть доступ к ресурсам для пользователей до 15 лет. Эмманюэль Макрон, комментируя эту тему, заявил, что соцсети могут стать причиной расстройств психики детей и это «было доказано».

Подробнее — в материале «Ъ» «Соцсети отдаляют от подростков».