Соцсети отдаляют от подростков

Европа хочет оградить детей от соцсетей. Законопроект разработали министры по цифровой политике трех стран: Франции, Испании и Греции. Они предлагают закрыть доступ к ресурсам для пользователей моложе 15 лет. Документ будет представлен другим государствам Евросоюза в начале июня. Французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя эту тему, заявил, что соцсети могут стать причиной расстройств психики детей и это «было доказано».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Temilade Adelaja / Reuters Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Вместе с тем авторы законопроекта признают, что сейчас нет широко распространенных механизмов проверки возраста, поэтому ограничения трудно реализовать на практике. Тем не менее способы верификации пользователя все-таки есть, но вряд ли владельцы соцсетей согласятся их вводить, полагает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Речь про то, что владелец площадки должен предусмотреть меры, которые будут препятствовать доступу несовершеннолетних. Например, у нас обсуждалась привязка к "Госуслугам", чтобы можно было идентифицировать пользователя и узнать его возраст через номер телефона.

То есть технические возможности есть. Вопрос в том, как соцсеть будет это реализовывать, а законодатель — решать, исполнена эта обязанность или нет.

В силу больших объемов информации владельцы площадок признаются так называемыми информационными посредниками, которые дают возможность доступа к данным и не имеют возможности оперативно отслеживать, что пользователи размещают. Существует такой принцип: когда правоохранительные органы выявляют противоправный контент, они направляют запрос соцсети, и та должна его удалить в определенный срок. Если этого не происходит, тогда ее привлекают к ответственности.

В целом же можно говорить, что такие запреты ставят под сомнение в принципе существование открытых ресурсов. То есть вся инициатива направлена на то, что вы как разработчик и создатель площадки должны сделать ее закрытой, чтобы невозможно было пользоваться ею без регистрации, ввода логина и пароля и так далее. И это в принципе рушит всю бизнес-модель большинства таких ресурсов, которые предоставляют возможность просматривать контент без авторизации. Некий откат к каким-то еще формам девяностых, когда только по паролю и логину можно было зайти и прочитать какую-то страницу. Скорее всего, соцсети просто станут уходить с этого рынка, если такие требования появятся».

В России также разрабатываются ограничения для детей на пользование соцсетями. 15 мая в Госдуме прошла встреча экспертов, на которой обсуждались различные угрозы и способы их избежать. Одной из тем стал опыт Китая, где власти утвердили список из семи табу. В частности, детям до 16 лет запрещено участвовать в стримах. Даже само время пользования смартфоном ограничено в зависимости от возраста ребенка — от 40 минут до двух часов. В 22.00 мобильный интернет автоматически блокируется. Подобные меры действительно помогут снизить количество преступлений в Сети, полагает исследователь медиа, сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Есть угрозы, связанные с терроризмом, когда детям начинают писать в мессенджеры злоумышленники, которые просят их об определенных действиях и предлагают за это вознаграждение. Количество преступлений, совершенных с помощью цифровых инструментов, в 2024 году составило более 400, а в этом — уже более 200. То есть статистика растет. В том числе поэтому в России принято решение создать экспертную комиссию, которая сможет оценивать контент. Ведь одна из самых важных проблем — это маркировка контента в социальных сетях, в том числе видео и аудио. Нам все-таки больше подходит китайский опыт. В КНР в этом плане есть определенная цифровая гигиена для подростков. Там полностью регламентируется, когда ребенок может пользоваться соцсетями и сколько по времени. Все это организовано через конкретные государственные онлайн-ресурсы».

Первой ограничение для детей ввела Австралия. В прошлом году страна утвердила минимальный возраст для пользователей социальных сетей в 16 лет. Это, по мнению властей, должно оградить детей от буллинга, мошенничества и угроз. Ограничение также действуют в Норвегии. Соцсетями может пользоваться только человек, достигший 15 лет.

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Светлана Белова