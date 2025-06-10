В Ульяновской области прокуратура обнаружила нарушения, приведшие к обморокам детей на параде

Прокуратура Цильнинского района Ульяновской области по итогам прокурорской проверки, начатой после обращения депутата Большенагаткинского сельского поселения Шамиля Шайдуллова, направила ответ, в котором сообщила о выявленных нарушениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», 7 мая во время торжественного Парада Памяти, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 12 детей — учащихся седьмых-восьмых классов Большенагаткинской средней школы — почувствовали себя плохо. В соцсетях и Telegram-каналах сообщалось, что «подростки падали в обморок, кого-то затрясло и сильно затошнило», «вызывали скорую», нескольких детей отвезли в больницу. В региональном минздраве подтвердили, что «шестерых отвезли в больницу, их обследовали, осмотрели и затем отпустили домой, госпитализаций не было». Ведомство не могло назвать конкретную причину ухудшения самочувствия детей, но отметили, что «кишечных инфекций или отравлений, о которых пишут в соцсетях, выявлено не было», «детям поставлен диагноз “вегетососудистая дистония” (ВСД), рекомендовано амбулаторное наблюдение педиатра по месту жительства». В минпросвещения отвечали, что «функциональное расстройство вегетативной нервной системы» произошло «вследствие повышенной эмоциональной нагрузки» детей, и в телефонном опросе все родители впоследствии «подтвердили нормальное самочувствие детей».

Депутат совета депутатов Большенагаткинского сельского поселения Шамиль Шайдуллов (ЛДПР) направил прокурору Цильнинского района обращение с просьбой «провести проверку по факту внезапного ухудшения самочувствия детей».

В поступившем во вторник ответе районной прокуратуры депутату сообщалось, что проверкой было установлено, что должностными лицами Большенагаткинской средней школы были допущены нарушения требований федеральных законов закона «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в связи с чем прокуратурой в адрес начальника управления образования администрации Цильнинского района внесено представление об устранении нарушений закона.

Какие конкретно нарушения были выявлены, в ответе не сообщается.

Прокурор Цильнинского района Виктор Нагорный в беседе с «Ъ-Волга» отказался называть конкретные нарушения должностных лиц, отметив, что не считает это возможным, «поскольку это связано с правами несовершеннолетних». «Но поверьте, никаких “жареных фактов” там нет»,— добавил прокурор.

Андрей Васильев, Ульяновск