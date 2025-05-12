Прокуратура проверяет обстоятельства массового ухудшения самочувствия детей на Параде Памяти в Большом Нагаткино

Прокуратура Цильнинского района Ульяновской области начала проверку по фактам ухудшения самочувствия 12 детей Большенагаткинской общеобразовательной школы, участвовавших в Параде Памяти. Об этом на запрос «Ъ-Волга» сказал прокурор Цильнинского района Виктор Нагорный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 7 мая во время торжественного Парада Памяти, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 12 детей — учащихся седьмых-восьмых классов Большенагаткинской средней школы — почувствовали себя плохо. В соцсетях и Telegram-каналах сообщалось, что «подростки падали в обморок, кого-то затрясло и сильно затошнило», «вызывали скорую», нескольких детей отвезли в больницу.

В региональном минздраве подтвердили сам факт ухудшения самочувствия детей, подтвердили, что «шестерых отвезли в больницу, их обследовали, осмотрели и затем отпустили домой, госпитализаций не было». Ведомство не могло назвать конкретную причину ухудшения самочувствия детей, но отметили, что «никаких кишечных инфекций или отравлений, о которых пишут в соцсетях, выявлено не было», «детям поставлен диагноз “вегетососудистая дистония” (ВСД), рекомендовано амбулаторное наблюдение педиатра по месту жительства». Также в минздраве уточнили, что свою проверку проводит Роспотребнадзор.

В минпросвещения ответили, что «функциональное расстройство вегетативной нервной системы» произошло «вследствие повышенной эмоциональной нагрузки» детей, и в телефонном опросе все родители впоследствии «подтвердили нормальное самочувствие детей».

Вице-премьер Вадим Андреев назвал ситуацию «возможной» для массовых мероприятий, заметив, что «такое бывает от впечатлительности детей и эмоциональной нагрузки». По его словам, глава администрации Цильнинского района Владимир Бабайкин «направил в правоохранительные органы обращения по поводу распространения фейковой информации».

Между тем депутат совета депутатов Большенагаткинского сельского поселения Шамиль Шайдуллов (ЛДПР) 8 мая направил прокурору Цильнинского района обращение с просьбой «провести проверку по факту внезапного ухудшения самочувствия детей», что и стало основанием для организации надзорных мероприятий, подтвердили в прокуратуре.

По словам депутата, он направил обращение, поскольку убежден, что «никакой фейковой информации не было» — он лично разговаривал с участниками событий и убежден, что не может быть одновременно у 12 детей, а «переутомления у детей тоже не могло быть, поскольку мероприятие длилось менее часа».

Получить комментарии регионального управления Роспотребнадзора в понедельник не удалось.

Сергей Титов, Ульяновск