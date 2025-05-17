В камбальных условиях

Сокращение объема вылова способствует росту оптовых цен на камбалу. С января эта рыба подорожала на 27,6%, год к году — на 40,5%. В России в целом растет как потребление рыбы, так и цены на нее. Для популярной камбалы ситуация осложняется сокращением в этом году вылова на Дальнем Востоке при стабильно высокой (до 25%) доле продукции, отправляемой на экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Оптовая стоимость камбалы на Дальнем Востоке 5–11 мая составила 125 руб. за килограмм, увеличившись на 4,2% за неделю, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Это единственная рыба в регионе, цена на которую за этот период выросла. С начала года камбала, согласно мониторингу, подорожала на 27,6%. На Дальнем Востоке это самое выраженное увеличение после трески, чья цена с января прибавила 30%. Год к году стоимость камбалы увеличилась на 40,5%. Согласно ФГУП «Нацрыбресурс», заметный прирост показателя начался со второй половины марта, с тех пор тренд сохраняется.

Рост цен на камбалу прослеживается на фоне падения вылова.

Его объем на Дальнем Востоке, по данным Рыбного союза, с начала января по 5 мая сократился на 25% год к году. «Высокий сезон» вылова дальневосточной камбалы — с марта по июнь: в начале года он был откровенно слабым, но с середины апреля ситуация улучшилась, отмечают аналитики. Хотя они не исключают, что в перспективе промысел может выправиться к результатам прошлого года. Это окажет понижательное влияние на оптовые цены.

В прошлом году, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, вылов камбалы на Дальнем Востоке снизился на 20%, до 61,15 тыс. тонн. Причина — в сокращении общего допустимого улова дальневосточной камбалы. В этом году значение повышено на 3,5%. «Но путина на Камчатке, в основном районе промысла, стартовала только 15 мая, прогнозы по вылову и ценам делать преждевременно»,— говорит эксперт. Именно со снижением предложения из-за сокращения вылова в прошлом году господин Зверев связывает рост оптовых цен на камбалу на Дальнем Востоке.

Дальний Восток — основной регион промысла камбалы. В 2024 году на него пришлось 60,3% от общей добычи, следует из данных ВАРПЭ. Существенный объем, по словам Германа Зверева, также добывается в Северном бассейне. Здесь, по данным Рыбного союза, в этом году прослеживается позитивная динамика. За счет нее совокупное падение промысла всех видов камбалы в России в целом менее выраженное, чем на Дальнем Востоке, и составляет 18%. Суммарно на разные виды камбаловых, согласно ВАРПЭ, приходится 2,1% национального вылова.

В Росрыболовстве “Ъ” пояснили, что состояние популяции камбал стабильное: в Дальневосточном бассейне в этом году добыто 24,22 тыс. тонн, в Северном — 7,41 тыс. тонн. Рекомендованный объем вылова для них на 2025 год составляет 61,7 тыс. (на 1,4% больше, чем годом ранее) и 14,1 тыс. тонн (рост на 0,8%) соответственно.

В Рыбном союзе предполагают, что высокую стоимость камбалы поддерживает и активный экспорт: за рубеж отправляется около 25% добычи.

Поставки дальневосточной продукции осуществляются в Китай, из Северного бассейна отправляются также в страны Евросоюза и Южную Корею. В мониторинге ФГУП «Нацрыбресурс» растущие цены на камбалу также связывают с увеличением внутреннего потребления. Герман Зверев поясняет, что на внутреннем рынке пользуется спросом вяленая, копченая и сушеная рыба, в регионах промысла также востребована свежая и охлажденная. В Рыбном союзе отмечают, что камбала также востребована на рынке общественного питания.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев поясняет, что в России сейчас в целом увеличивается потребление различных видов рыбы. Камбала, по его словам, не стала исключением: продукция рассматривается как доступная наряду с пикшей и минтаем. Согласно «Нильсен», продажи замороженной рыбы с апреля 2024 года по март 2025 года в натуральном выражении выросли на 14,3% год к году, в денежном — на 30,4%. Для свежей рыбы и морепродуктов прирост составил 3% и 14,8% соответственно.

Рост цен господин Савельев связывает в большей степени с общерыночными факторами: они влияют на все виды рыбы. Согласно ФГУП «Нацрыбресурс», средняя розничная стоимость мороженой рыбы в России по итогам недели 5–11 мая составила 311,3 руб. за 1 кг, с начала года показатель увеличился на 10,9%, год к году — на 29%.

Александра Мерцалова