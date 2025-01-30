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Конфликт поколений мойвы

Запрет на ее вылов ради будущего поднял цены в настоящем

Запрет на вылов атлантической мойвы для сохранения нерестовых запасов для будущего промысла привел к ее подорожанию более чем на 14% только с начала января 2025 года. Кроме того, из-за снижения квот на общий допустимый улов (ОДУ) возникли сложности и с доступностью трески, пикши, клювача, палтуса. Уменьшение ресурсной базы может негативно сказаться на бизнесе рыболовецких компаний, предупреждают участники рынка.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

С 1 по 27 января 2025 года оптовые цены на атлантическую мойву в центре России увеличилась на 14,3%, до 80 руб. за 1 кг, следует из еженедельного мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Также за этот период стоимость минтая выросла на 3,1%, до 165 руб. за 1 кг, при этом сельдь подешевела на 2,3%, до 210 руб. за 1 кг.

Для сравнения: с 1 по 27 января текущего года розничные цены на мороженую рыбу в среднем по стране поднялись на 2,3%, до 284,08 руб. за 1 кг. Наибольший рост цены на такую продукцию отмечается на северо-западе России — на 4,66%, до 283,21 руб. за 1 кг.

На рост стоимости мойвы в том числе мог повлиять запрет на ее вылов, говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. В конце 2024 года Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству приняла решение запретить вылов мойвы.

В рамках соглашения с Норвегией общий допустимый улов также снизили на северо-восточную арктическую треску на 25%, квота России составила 144,4 тыс. тонн, напоминают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). ОДУ северо-восточной арктической пикши на 7,8% ниже год к году, российская квота составила 52,5 тыс. тонн, морского окуня клювача и палтуса синекорого — соответственно на 4% и на 10,6% меньше. Схожая ситуация наблюдается и с треской из-за снижения вылова этой рыбы, что вынудило многих производителей повысить отпускные цены на консервы и пресервы на 5–25% (см. “Ъ” от 17 декабря 2024 года).

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, запрет на вылов атлантической мойвы не стал неожиданностью для рыбаков: такие меры периодически вводятся для сохранения нерестовых запасов рыбы для будущего промысла. В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что это мера принята с учетом рекомендаций ученых для сохранения запасов этого вида водных биоресурсов. В ведомстве рекомендуют потребителям в качестве альтернативы салаку.

По словам Александра Фомина, сейчас мойва остается самой дешевой и доступной из рыб для потребителя в России. Дальнейший рост цен на продукцию будет зависеть от объемов, оставшихся на складах с предыдущего сезона, добавляет он.

По данным ВАРПЭ, осенью 2024 года общие складские запасы атлантической мойвы в Мурманске составили 30–40 тыс. тонн. Эти запасы были сделаны в 2024 году, когда квоты на вылов атлантической мойвы еще не были снижены. Всего за прошлый год добыто 51,2 тыс. тонн этой рыбы, что почти вдвое больше год к году. Вылов тихоокеанской мойвы также вырос — на 8% за девять месяцев 2024 года, до 15,3 тыс. тонн. В этом году добыча тихоокеанской мойвы пройдет в обычном режиме, допустимый улов на нее не устанавливается, отмечает Герман Зверев.

За январь—сентябрь 2024 года розничные продажи мойвы всех видов в РФ выросли на 27% год к году в денежном выражении и на 28% в натуральном, следует из данных исследовательской компании NTech. Эта рыба входит в топ-10 популярных у российских потребителей морепродуктов, уступая форели, сельди, креветкам.

Снижение ресурсной базы также может негативно сказаться на самих рыбаках в условиях роста дополнительных расходов, считают в АСРФ. Рыбаки Севера находятся в сложной ситуации, особенно те, кто принимает участие в программе инвестиционных квот, указывает господин Зверев. По его словам, значительное снижение ресурсной базы только усугубляет ситуацию.

Владимир Комаров

Аквакультуры стало меньше

Конъюнктура

Объем биомассы в воде у аквакультурной компании «Инарктика» на конец 2024 года составил 22,6 тыс. тонн, потеряв 33,5% год к году, следует из сообщения группы. Продажи по итогам 12 месяцев также снизились на 8,9%, до 25,7 тыс. тонн. Снижение обоих показателей связано в том числе с гибелью популяции. О том, что многие производители в прошлом году столкнулись с заражением популяции паразитами, в сентябре рассказывал заместитель гендиректора «Инарктики» Андрей Баранов.

Выручка компании по итогам 2024 года несмотря на это увеличилась на 10,5% год к году, составив 31,5 млрд руб. В целом производство аквакультуры в России в январе—сентября прошлого года составило 272,7 тыс. тонн, сократившись на 7,3% год к году, отмечалось ранее в презентации Росрыболовства. Наиболее выраженная просадка наблюдалась в сегменте лососевых — на 22% год к году, до 102,4 тыс. тонн.

Александра Мерцалова

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