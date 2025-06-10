Двое несовершеннолетних в поисках острых ощущений попытались зацепиться за последний вагон электрички сообщением Петербург — Ораниенбаум-1 во время остановки состава на ж/д станции Сергиево, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО 10 июня.

Молодых людей заметили пассажиры и сообщили о зацеперах в полицию. Прибывшие на место сотрудники правопорядка помешали подросткам в возрасте 14 лет совершить опасную поездку. Школьники признались, что уже неоднократно катались на электричках между станциями Сергиево и Сосновая поляна.

В итоге законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ. С зацеперами провели беседу и предупредили, что подобные развлечения опасны для жизни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга погиб из-за удара током, когда следовал до Зеленогорска на крыше электрички.

Андрей Маркелов