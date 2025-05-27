Удар током отправил на тот свет юного петербургского зацепера

Несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга погиб из-за удара током, когда следовал до Зеленогорска на крыше электрички. О его смерти 26 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Электропоезд следовал от Финляндского вокзала. Удар током от контактной сети подросток получил на станции Ланская. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— добавили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция в начале апреля пресекла поездки молодых зацеперов на поездах в Петербурге.

Татьяна Титаева