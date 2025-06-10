Пентагон: ввод войск Нацгвардии и пехотинцев в Лос-Анджелес обойдется в $134 млн

Развертывание войск Национальной гвардии и морских пехотинцев для подавления протестов в Лос-Анджелесе, где местные жители выступили против миграционной политики федерального правительства, обойдется бюджету в $134 млн. Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса сообщил Брайан Макдоннелл, исполняющий обязанности финансового директора Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Ryder / Reuters Фото: David Ryder / Reuters

«Мы сразу заявили, что это будет 60 дней, потому что мы хотим, чтобы те бунтари, мародеры и бандиты, которые нападают на наших полицейских, знали, что мы никуда не уйдем»,— сказал глава Пентагона на слушаниях в комитете по ассигнованиям (цитата по AP).

Члены Конгресса несколько раз спросили, сколько средств будет потрачено на отправку 4 тыс. служащих Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Поначалу Пит Хегсет не отвечал, а затем обратился к Брайану Макдоннеллу. Как пояснил последний, в $134 млн включены расходы на перемещение войск, жилье и питание.

Около трети населения Лос-Анджелеса — иммигранты, исторически их много и в целом в штате Калифорния. На этом фоне резкую критику вызвала миграционная политика республиканской администрации Дональда Трампа, в рамках которой были проведены рейды в отношении иммигрантских общин. В Лос-Анджелесе 6 июня начались протесты, которые переросли в ожесточенные стычки демонстрантов с полицией. На этом фоне Дональд Трамп решил направить в штат Нацгвардию, а затем и морских пехотинцев.

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и Пита Хегсета. По утверждению господина Ньюсома, решение Белого дома нарушило суверенитет штата, поскольку закон о развертывании войск, которым воспользовался президент, может применяться только при мятеже (и даже в этом случае требовалась поддержка губернатора).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».

Лусине Баласян