Губернатор Забайкалья нашел крайних

Губернатор Забайкалья Александр Осипов неожиданно отправил в отставку краевое правительство. Он объяснил это решение фактами заморозки выплат семьям погибших участников спецоперации (СВО), которые вскрылись в ходе визита в регион генпрокурора Игоря Краснова. Местные политики сомневаются, что резонансная отставка позволит решить накопившиеся проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вечером 10 июня в правительстве Забайкалья прошло внеочередное заседание с участием краевого прокурора Александра Яновского, которое было посвящено итогам рабочей поездки в регион Игоря Краснова. 6 июня генпрокурор провел в Чите личный прием граждан и узнал от одной из местных жительниц, что региональные выплаты семьям погибших участников СВО приостановлены.

«Понять отмену мер поддержки очень сложно. Мы справедливость восстановим»,— пообещал генпрокурор.

В пресс-службе надзорного ведомства тогда заявили о намерении «незамедлительно вмешаться и разобраться в причинах волокиты».

В итоге на заседании 10 июня губернатор Александр Осипов принял решение отправить правительство Забайкалья в отставку. «Когда наши бойцы участвуют в СВО — нет времени заниматься отписками,— заявил глава региона.— Для каждого (члена правительства.— “Ъ”) есть возможность задать самому себе вопрос, собирается ли он по-настоящему справляться со стоящими перед ним задачами в тех условиях, которые есть».

Отметим, что все министры и вице-премьеры будут оставаться в статусе исполняющих обязанности до кадровых решений, которые примет межведомственная комиссия с участием прокуратуры Забайкалья. Сроки принятия решений не называются. Источник “Ъ”, близкий к краевому правительству, полагает, что большая часть кабинета в итоге будет переназначена: «Нет цели тотально обновлять правительство, да и скамейка запасных не просто пуста — отсутствует. "Снесут" совсем уж статистов или того, на кого мог прямо указать Игорь Краснов».

Для забайкальских политиков отставка кабмина стала неожиданностью. Первый секретарь крайкома КПРФ Юрий Гайдук назвал это решение «неэффективным».

«Членов правительства Осипов набирал сам, без консультаций с депутатами. Выводы должны быть сделаны по работе самого губернатора, а не членов его правительства»,— заявил “Ъ” коммунист. Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев («Единая Россия»), комментируя резонансную отставку в своих социальных сетях, предположил, что «ситуация дошла до дна». «Давно говорю: нужно радикально сократить количество вице-премьеров и заместителей губернатора, ввести жесткую персональную ответственность по каждому направлению и адекватно делить области работы»,— написал парламентарий в Telegram.

Политолог Александр Кынев отнесся к решению Александра Осипова скептически, назвав его «пиаром». «Губернатор имеет возможность уволить любого чиновника по отдельности. Так что перевести все правительство в статус исполняющих обязанностей в регионе, где они и так обычно долго не работают,— это демонстрация "глубокой озабоченности"»,— объяснил эксперт.

Влад Никифоров, Иркутск