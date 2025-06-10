В дендропарке Екатеринбурга реконструировали берега прудов

Директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала о ходе работ в Дендрологическом парке на улице Первомайской, на выездном заседании постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дендропарк на улице Первомайская

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Дендропарк на улице Первомайская

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

По ее словам, завершены очистка двух водоемов и укрепление берегов бутовым камнем. «Деревья уже подступают к воде, а убрать их нельзя, также, как и уменьшить акваторию пруда. Поэтому решено укрепить берег камнем»,— отметила госпожа Благодаткова.

Подрядчики заканчивают установку соединительной трубы между водоемами, что поможет поддерживать уровень воды. По периметру парка меняют ограждение: новые конструкции с бетонным основанием и большей высотой для безопасности. Кроме того, завершены работы по закладным под освещение. В парке установят 87 опор со светильниками и архитектурной подсветкой. Сеть электроснабжения будет проходить по воздуху для сохранения корней деревьев.

Работы по освещению планируют завершить к 2026 году. Следующим этапом станет ремонт пешеходных дорожек с насыпным покрытием, стоимость которых составит около 100 млн руб. Кроме того, председатель комиссии Дмитрий Сергин сообщил, что дополнительные средства могут быть направлены на установку информационных табличек с описанием видов растений.

Напомним, в Дендропарке на Первомайской планировали завершить работы по берегоукреплению к середине лета. Ранее реконструкцию дендропарка отложили из-за подрядчика, который не выполнил работы по проектированию до 18 декабря.

Полина Щуцкая