В Екатеринбурге перенесли реконструкцию Дендропарка на Первомайской

Реконструкцию Дендропарка на Первомайской отложили из-за подрядчика. Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, подрядчик, с которым был заключен контракт, не выполнил работы по проектированию, которые должен был закончить 18 декабря.

«Подрядчик не выполнил в полном объеме работы, предусмотренные муниципальным контрактом, в связи с чем руководством Дендропарка было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. В настоящее время проводятся необходимые юридические процедуры по реализации этого решения»,— прокомментировали ситуацию в комитета по экологии городской администрации.

Как сообщал портал Е1.ru подрядчиком выступала проектно-строительная компания «Атлант», сумма контракта составляла 3,7 млн руб. «Руководство парка пошло на расторжение контракта и направило информацию об этом в УФАС. Там это приняли к сведению. Документы получили, теперь рассмотрят аргументы дирекции. Решение УФАС ожидается к концу недели», — рассказал изданию вице-мэр Алексей Бубнов.

Между тем, глава офиса Transparency International (АНО «Трансперенси Интернешнл-Р» входит в реестр иноагентов — “Ъ”) в Екатеринбурге Екатерина Петрова написал у себя в facebook, что нарушения были не со стороны подрядчика, а со стороны директора парка.

«Она (директор --Ъ), а не подрядчик систематически нарушала условия исполнения контракта — не отвечала на звонки и письма, не давала исходных данных, затягивала любые согласования, не пускала технику подрядчика в парк, не оплатила выполненные этапы, уговорила подрядчика расторгнуть контракт по соглашению сторон (когда стало понятно, что сроки срываются), а сама тихонечко воткнула нож в его спину - подала уведомление в УФАС, хотела занести подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков, чтобы окончательно его утопить»,— написала Екатерина Петрова.