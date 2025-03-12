Реконструкцию дендропарка в Екатеринбурге планируют завершить к середине лета

В екатеринбуржском дендропарке на улице Первомайской планируется завершить работы по реконструкции к середине лета, сообщили в telegram-канале парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На входе со стороны улицы Мира установлены новые секции забора, на остальной части улицы идет демонтаж старого ограждения. Частично новые секции установлены и на улице Софьи Ковалевской.

«Закончены работы по очистке малого водоема (очистили от иловых отложений, укрепили берег). В планах до конца месяца провести очистку большого водоема, а к середине лета — его берегоукрепление»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в парке выполнено проектирование нового освещения, проведена геодезия грунта, в ближайшее время начнется монтаж.

Напомним, реконструкцию дендропарка на Первомайской отложили из-за подрядчика. Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, подрядчик, с которым был заключен контракт, не выполнил работы по проектированию, которые должен был закончить 18 декабря.

Полина Щуцкая