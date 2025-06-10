Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще 22 российских банка

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 18-м пакете санкций в отношении Москвы. По ее словам, ограничения на использование системы SWIFT коснутся еще 22 российских банков. Также госпожа фон дер Ляйен заявила о необходимости снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Thilo Schmuelgen / Pool / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Thilo Schmuelgen / Pool / Reuters

«Мы предлагаем отключить от SWIFT дополнительно еще 22 российских банка»,— сказала глава ЕК в Брюсселе, где она представила предложения комиссии по новому пакету санкций. Трансляция велась в аккаунте госпожи фон дер Ляйен в соцсети Х. Санкции также впервые будут введены против капитана танкера, входящего в теневой флот. По словам главы ЕК, речь идет о гражданине Индии.

SWIFT — система обработки платежей. Через нее проходит большинство банковских операций в мире. После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году США и ЕС начали отключать банки РФ от SWIFT. В 16-м европейском пакете санкций, введенном в феврале 2025-го, был запрещен доступ к системе SWIFT для еще 13 российских банков. 17-й пакет ограничений утвердили в мае, он затронул 189 судов, 75 физических и юридических лиц.