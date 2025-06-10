Еще два банка Казахстана возобновили выдачу карт нерезидентам

Нурбанк и Home Credit Bank в Казахстане снова выдают платежные карты нерезидентам. В начале года ряд казахстанских кредитных организаций сообщил о приостановке оказания такой услуги для иностранцев. Позднее Народный банк, Kaspi Bank и местный ВТБ возобновили выдачу карт.

Нурбанк сообщил, что для оформления карты клиентам-нерезидентам следует обратиться в один из филиалов. В Home Credit Bank также заявили, что нерезиденты могут оформить карту только при личном обращении. Клиент должен будет предоставить паспорт иностранного гражданина, свидетельство ИИН, трудовой договор с местным работодателем либо документы из казахстанского вуза. "Либо виза или разрешение на временное проживание в Казахстане", — уточнили в Home Credit Bank на запрос "Интерфакса".

В январе казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сократило срок действия банковских карт для нерезидентов 12-ю месяцами.