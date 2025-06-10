Новый автобусный парк в Каменке спроектируют за 176 млн рублей

ГУП «Пассажиравтотранс» 9 июня объявил конкурс на проектирование нового автобусного парка на севере Петербурга. Он появится в историческом районе Каменка, северо-восточнее перекрестка КАД и Горского шоссе.

Автобусный парк разместится на территории в 120 тыс. кв. м. На его проектирование готовы потратить 176 млн рублей, потенциальный подрядчик должен успеть оформить документацию до 24 ноября 2026 года.

Парк рассчитан на 400 единиц, половина автобусов будет ездить на дизельном топливе, другая половина — на компримированном природном газе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Пассажиравтотранс» ищет поставщика 120 двухсекционных автобусов. На их закупку потратят 3,7 млрд рублей. Первые 20 транспортных средств предприятие получит уже в сентябре.

Андрей Маркелов