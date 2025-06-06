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Автобусный парк Петербурга пополнят 120 транспортных средств

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» ищет поставщика 120 двухсекционных автобусов. На их закупку потратят 3,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Первые 20 транспортных средств предприятие получит уже в сентябре. Автобусы с «гармошками» удобны для посадки пассажиров за счет низкопольной конструкции. В них установлен экологичный двигатель высокого класса, общественный транспорт оборудован современным системам безопасности и комфорта.

Закупка автобусов призвана разгрузить переполненные направления и сделать поездки комфортнее. Они будут ходить на маршрутах с высоким пассажиропотоком.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтортранс» потратит 5,7 млрд рублей на аренду 293 автобусов.

Татьяна Титаева

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