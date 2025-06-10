Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил приравнять логотип французского автомобильного концерна Renault к фашистской символике в случае, если компания начнет производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Украине. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости» сегодня, 10 июня.

Такая мера станет «своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», полагает парламентарий. По его убеждению, руководство Renault не может не знать о том, что «киевский режим, сплошь состоящий из военных преступников и нацистов», целенаправленно использует беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру и убийства мирных граждан.

При этом на момент публикации компания не подтверждала, что будет выпускать БПЛА на Украине. Ранее «Ъ» сообщал, что с предложением производить беспилотники для вооруженных сил Украины к Renault обратилось Минобороны Франции.

Божена Иванова