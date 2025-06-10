Градоначальника арестовали без посторонних

В Москве суд на закрытом заседании арестовал до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова. Накануне чиновник был задержан в Красноярске, после чего его доставили в столицу. Градоначальника Следственный комитет России (СКР) обвиняет в получении взяток на общую сумму 180 млн руб. от руководителя компании, занимавшейся в краевом центре дорожным ремонтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение о своем аресте мэр Красноярска Владислав Логинов встретил спокойно

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Решение о своем аресте мэр Красноярска Владислав Логинов встретил спокойно

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Басманный суд столицы 10 июня рассмотрел ходатайство Главного следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей мэру Красноярска Владиславу Логинову. Заседание началось около часа дня, хотя служебный автомобиль со следователем, доставившим в суд необходимые документы, приехал около одиннадцати.

Господин Логинов в суде выглядел спокойным, его интересы представляла адвокат по назначению Екатерина Писаревская — видимо, заключить соглашение с кем-то из ее коллег чиновник или его родные просто не успели.

Заседание началось со стандартной процедуры установления личности фигуранта. В ходе нее выяснилось, что господину Логинову на данный момент инкриминируются два эпизода получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ; до 15 лет лишения свободы), обвинение по ним фигуранту уже предъявлено, и он все еще занимает должность мэра Красноярска. Стало также известно, что ГСУ СКР просит заключить чиновника под стражу на 1 месяц 26 дней, до 4 августа.

Затем председательствующий Борис Сафарин предложил сторонам подать ходатайства. Первым это сделал представитель следствия. Он попросил суд рассмотреть вопрос о мере пресечения Владиславу Логинову в закрытом режиме. Мотивировал следователь это тем, что в ходе заседания «будут разглашены материалы уголовного дела». Судья согласился, и журналистам предложили выйти. Вернулись они в зал примерно через сорок минут — столько времени понадобилось, чтобы стороны высказали свое отношение к ходатайству следствия, а председательствующий в совещательной комнате вынес окончательное решение. Оно было вполне ожидаемым: Владислав Логинов отправлен в СИЗО до 4 августа.

После заседания следователь и прокурор с представителями СМИ разговаривать отказались, адвокат Писаревская также не стала комментировать исход заседания и даже не сказала, признает ли чиновник свою вину. Она лишь сообщила, что обязательно обжалует решение суда об аресте, поскольку «обязана это сделать».

Отметим, что о фабуле уголовного дела днем ранее сообщил сам Следственный комитет.

В ходе расследования установлено, что в 2018–2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани на сумму свыше 180 млн руб.

Вознаграждение полагалось за обеспечение победы компании в конкурсах, которые муниципальное управление дорог проводило на выполнение ремонта городских магистралей.

О задержании красноярского мэра стало известно утром в понедельник, 9 июня. Накануне красноярцы отмечали 397-летие города, и его глава принимал в праздничных мероприятиях активное участие. В коттедже чиновника, его служебном кабинете, а также в муниципальном управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки документов.

Напомним, уроженец Ачинска и выпускник расположенного в этом городе военного авиационного технического училища Владислав Логинов пришел в городское хозяйство Красноярска в 2002 году. На работу в администрацию города пришел в 2012 году, с 2017 до 2022 года являлся первым вице-мэром. В июле 2022 года получил статус врио мэра, а затем был избран градоначальником. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

Алексей Соковнин