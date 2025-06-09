Чем известен задержанный мэр Красноярска Владислав Логинов

Утром 9 июня задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. По данным ТАСС, чиновника заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Красноярска Владислав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска Мэр Красноярска Владислав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска

Логинов Владислав Анатольевич родился 30 июля 1967 года в городе Ачинск Красноярского края. В 1987 году окончил Ачинское военное авиационное техническое училище по специальности «авиационное приборное оборудование (техник-электрик)», в 2008 году — Сибирский федеральный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях в строительстве (экономист-менеджер)». В 2000 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент» в Калининградской высшей школе управления, в 2016 году — в Сибирском федеральном университете по программе «Автомобильные дороги».

С 1984 по 2000 год служил в вооруженных силах. Затем работал на руководящих должностях в сфере транспорта, материально-технического снабжения. С 2002 года — в отрасли городского хозяйства. С 2002 по 2003 год был заместителем по транспорту ГУДП «Красноярское ДСУ». Затем до 2011 года работал в Красноярском филиале ГП «Край ДЭО» (дорожно-эксплуатационная организация) начальником транспортного цеха, начальником отдела материально-технического снабжения.

В 2012 году стал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО «Асфальтобетонный завод». С 2012 по 2015 год занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. В 2015–2016 годах работал заместителем главы департамента муниципального заказа администрации города Красноярска.

С июля по октябрь 2016 года руководил администрацией Свердловского района города Красноярска, в октябре 2016 года занял должность главы администрации Советского района города Красноярска. С ноября 2017 по сентябрь 2022 года работал в должности первого заместителя главы Красноярска. С 16 сентября 2022 года — глава Красноярска.

Действительный муниципальный советник 1-го класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, трое детей.