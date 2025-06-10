Песков о трейлерах с телами на границе с Украиной и заточенной на войну Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о ситуации с передачей тел погибших военнослужащих Украине, контактах с США и отношениях с Европой. Он также прокомментировал включение Украиной хоккеиста Александра Овечкина в базу «Миротворца». Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об обмене телами погибших с Украиной

Трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе, все готово к их передаче Украине.

Контакты идут, идет сопоставление цифр. При окончательном понимании количества погибших может состояться обмен.

О контактах с США

У Москвы есть рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США. При необходимости Путин и Трамп сами осуществляют прямые контакты.

Контакты происходят постоянно. Это помогает понимать друг друга и двигаться вперед.

О точках соприкосновения с Европой

Европа сегодня заточена на войну и занимается милитаристской бравадой.

Пока точек соприкосновения для будущих договоренностей с Европой не прощупывается, оттуда нет сигналов.

Рано или поздно думать вместе об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают.

О визите в Россию Эррола Маска

В Кремле рады приезду в Россию иностранцев, как в случае с отцом Илона Маска.

Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ понять, что тут происходит, чем верить пропаганде зарубежных государств.

О включении Овечкина в базу «Миротворца»