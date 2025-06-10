Песков о трейлерах с телами на границе с Украиной и заточенной на войну Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о ситуации с передачей тел погибших военнослужащих Украине, контактах с США и отношениях с Европой. Он также прокомментировал включение Украиной хоккеиста Александра Овечкина в базу «Миротворца». Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об обмене телами погибших с Украиной
- Трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе, все готово к их передаче Украине.
- Контакты идут, идет сопоставление цифр. При окончательном понимании количества погибших может состояться обмен.
О контактах с США
- У Москвы есть рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США. При необходимости Путин и Трамп сами осуществляют прямые контакты.
- Контакты происходят постоянно. Это помогает понимать друг друга и двигаться вперед.
О точках соприкосновения с Европой
- Европа сегодня заточена на войну и занимается милитаристской бравадой.
- Пока точек соприкосновения для будущих договоренностей с Европой не прощупывается, оттуда нет сигналов.
- Рано или поздно думать вместе об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают.
О визите в Россию Эррола Маска
- В Кремле рады приезду в Россию иностранцев, как в случае с отцом Илона Маска.
- Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ понять, что тут происходит, чем верить пропаганде зарубежных государств.
О включении Овечкина в базу «Миротворца»
- Первое — это не по адресу. Второе — сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец».