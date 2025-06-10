Песков: рано или поздно придется совместно с Европой думать о ее безопасности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока Европа заточена на войну и перспектив для будущих договоренностей об архитектуре безопасности нет. Однако, подчеркнул представитель Кремля, однажды этот вопрос придется совместно обсуждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения. Но, конечно же, люди понимающие, они подтвердят, что рано или поздно думать вместе о будущей архитектуре безопасности в Европе придется. Никуда от этого не денешься»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости заключить стратегическое соглашение с Россией. Венгерский премьер накануне заявил, что «русские понимают только язык силы», а Европе необходимо укрепить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе.

Лусине Баласян