Песков: РФ не знает, сколько тел погибших военнослужащих Украина готова передать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у России «нет окончательного понимания», сколько тел погибших российских военнослужащих Украина готова передать в рамках обмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Осуществляются контакты, идет сопоставление цифр. Как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен. Здесь факт один непреложный: мы уже несколько дней готовы на границе <...>, для передачи украинской стороне. Вот это — факт который видят и знают все»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о количестве тел российских военнослужащих (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретаря также спросили о том, когда украинская сторона готова забрать тела своих погибших. «Еще раз повторяю, контакты осуществляются, пока другой конкретики мы вам сообщить не можем»,— сказал он.

Договоренность о передаче военнослужащих была достигнута во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский пояснял, что в его рамках российская и украинская стороны по формуле «всех на всех» обменяют тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Позднее господин Мединский сообщил, что провести обмен военнослужащими в формате «1200 на 1200» Россия готова с 7 по 9 июня.

7 июня Владимир Мединский сообщил, что Украина приостановила процесс передачи тел и проведение обмена. Минобороны РФ сообщало, что 1212 тел украинских военнослужащих уже были доставлены к месту передачи, но украинская сторона не вышла на контакт.

Полина Мотызлевская