Россия сохраняет рабочие контакты с представителями администрации президента США Дональда Трампа, при необходимости лидеры стран общаются напрямую, это происходит постоянно. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос «Ъ» о планах сторон обсудить возможный отказ США от посредничества в переговорах по Украине.

«У нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды Трампа. И при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы. Это то, что происходит сейчас постоянно. Это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед»,— сказал представитель Кремля.

Песков о трейлерах с телами на границе с Украиной и заточенной на войну Европе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о ситуации с передачей тел погибших военнослужащих Украине, контактах с США и отношениях с Европой. Он также прокомментировал включение Украина хоккеиста Александра Овечкина в базу «Миротворца». Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ». Читать далее

Накануне Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп может прекратить посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта, обвинив Москву и Киев в невыполнении его просьб. О возможном отказе от участия в решении этого вопроса прежде говорили и представители американской администрации, включая вице-президента США Джей ди Вэнса. Вместе с тем Дмитрий Песков отмечал, что прогресс в переговорах России и Украины был достигнут в том числе благодаря посредничеству Дональда Трампа.

Лусине Баласян